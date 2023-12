PIB paulista cresce 0,9% no acumulado do ano

Pesquisa da Fundação Seade indica que o Produto Interno Bruno (PIB) do Estado de São Paulo avançou 0,9% de janeiro a setembro de 2023 em relação ao mesmo período do ano anterior.



“Há alguns dias, nós celebramos o excelente desempenho de São Paulo na queda do desemprego, com resultados que puxaram para cima o mercado de trabalho no Brasil. Se o emprego está em alta em São Paulo, é porque a economia paulista está aquecida, e o avanço de quase 1% no PIB estadual neste ano em relação aos nove primeiros meses de 2022 atesta isso. Nosso governo trabalha para facilitar a vida de quem quer empreender e investir em São Paulo, o poder público pode e deve ser indutor de investimentos privados, movimentando as alavancas que viabilizam mais desenvolvimento para toda a população”, disse o governador Tarcísio de Freitas.



De acordo com o estudo, o crescimento foi puxado pelos setores da agropecuária (3,2%) e de serviços (1,5%).



Na análise dos últimos 12 meses, comparados a 12 meses imediatamente anteriores, o PIB paulista cresceu 1,6%. As últimas projeções da Fundação Seade para o PIB estadual em 2023 se mantiveram com mínima de 2,0%, média de 2,5% e máxima de 2,8%.



A pesquisa completa está disponível em https://pib.seade.gov.br/wp-content/uploads/sites/10/2023/11/PIB-mensal-sao-paulo-setembro-2023.pdf