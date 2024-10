PIB paulista avança 3,3% em 2024

O Produto Interno Bruno (PIB) do Estado de São Paulo avançou 3,3% no acumulado de 2024 (janeiro a agosto) em relação ao mesmo período do ano anterior, apresentando crescimento nos segmentos indústria (3,1%) e nos serviços (3,1%). Os dados foram divulgados pela Fundação Seade.

Já no acumulado dos últimos 12 meses, comparados a 12 meses imediatamente anteriores, o PIB paulista expandiu 2,2%. E na comparação com igual mês do ano anterior (agosto/23), o indicador avançou 2,7% em agosto de 2024.

“A força do do PIB paulista em 2024 está diretamente influenciada pelas nossas políticas de incentivos fiscais, de geração de empregos e da oferta de linhas de créditos para empresas e pessoas. Persistiremos neste bom caminho para impulsionar a economia do estado ainda mais”, afirma o governador Tarcísio de Freitas.

SP na Direção Certa

Desde o primeiro semestre deste ano, o Governo de São Paulo lançou o programa SP na Direção Certa, que reúne ações voltadas à modernização da máquina pública estadual. São medidas que visam dar maior eficiência ao gasto público, com redução de despesas e aumento da arrecadação, gerando maior capacidade de investimento ao Estado.