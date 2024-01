PIB do estado de São Paulo cresce 0,5% em novembro

A soma das riquezas produzidas pela economia de São Paulo teve aumento de 0,5% em novembro de 2023 na comparação ao mês anterior, de acordo com os dados do PIB Mensal analisados pela Fundação Seade.

O levantamento indica aumento de 0,5% do PIB Paulista entre outubro e novembro de 2023, na comparação livre dos efeitos sazonais. O resultado positivo foi puxado principalmente pela indústria (1,8%), agropecuária (1,2%) e serviços (0,1%).

Em relação ao mesmo período de 2022, houve avanço de 0,3% em novembro de 2023, com destaque para os setores de agropecuária (0,8%), indústria (1,8%) e serviços (0,2%).



No acumulado de janeiro a novembro de 2023, houve expansão de 0,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, com destaque para os setores de agropecuária (3,5%) e serviços (1,5%). A indústria retraiu 0,2%.

Já na comparação aos 12 meses imediatamente anteriores, o PIB paulista avançou 0,8%. O levantamento completo está disponível em https://pib.seade.gov.br/mensal/.