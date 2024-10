PIB cresceu em 18 das 20 regiões do estado de São Paulo no 2º trimestre de 2024

Os dados apurados pela Fundação Seade revelam que, de abril a junho de 2024, o Produto Interno Bruto – PIB do Estado de São Paulo avançou em 18 das 20 regiões paulistas pesquisadas. A comparação é com o trimestre imediatamente anterior e já com o ajuste sazonal.

No período, apresentaram as maiores taxas de crescimento do índice a Região de Itapeva (3,6%); a Região de Registro (2,8%); e as Regiões de São José do Rio Preto, Campinas e Região Metropolitana de São Paulo (2,5% cada). Apenas duas regiões apresentaram números negativos: Região de Araçatuba (-0,1%) e Região de Bauru (-1,9%).

PIB Estadual no trimestre

Já descontados os efeitos sazonais, o Produto Interno Bruto – PIB do Estado de São Paulo avançou 2,5% no trimestre que vai de abril a junho de 2024 em relação ao trimestre imediatamente anterior.

