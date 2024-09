Piastri segura Leclerc em corrida emocionante e vence GP do Azerbaijão com batida no fim

O australiano Oscar Piastri, da McLaren, venceu o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1. Depois de largar na segunda posição, ele fez uma grande ultrapassagem sobre Leclerc para subir ao lugar mais alto do pódio.

Charles Leclerc, da Ferrari, que largou na pole position, terminou na segunda colocação. George Russell, da Mercedes, completou o pódio.

Primeiros colocados no Mundial de Pilotos, Max Verstappen, da Red Bull, e Lando Norris, da McLaren, terminaram na quinta e na quarta posições, respectivamente. O piloto britânico, teve motivos para comemorar, já que largou em 16º e fez grande corrida de recuperação.

Verstappen e Norris ganharam duas posições cada na última volta graças a um acidente envolvendo Carlos Sainz e Sergio Perez.

Esta foi a segunda vitória da carreira de Oscar Piastri, que também venceu GP da Hungria, nesta temporada. Curiosamente, ela veio na semana em que a McLaren admitiu que daria prioridade a Lando Norris na temporada.

Com o resultado, Norris tirou mais três pontos de diferença para Verstappen na disputa do título mundial. O britânico soma, agora, 254 pontos contra 313 do holandês. Ainda faltam sete provas para o fim da temporada.

A Fórmula 1 volta no próximo domingo (22). A próxima corrida é o GP de Singapura, no Circuito Urbano de Marina Bay, às 9h (de Brasília).

A CORRIDA

A largada foi boa para Charles Leclerc, que abriu vantagem de quase um segundo sobre Oscar Piastri ao fim da primeira volta. Na briga pelas primeiras posições, as Red Bull foram bem: Sergio Perez tomou a terceira posição de Carlos Sainz, da Ferrari, e Verstappen ficou com a quinta colocação, que estava com George Russell, da Mercedes.

O destaque da largada, no entanto, foi Lando Norris, da McLaren. Largado da 16ª posição, após um erro na classificação, o piloto britânico terminou a primeira volta no 12º lugar. Escalando rapidamente as posições, ele já era o oitavo colocado na volta 12.

Também no início da prova, os carros de Lance Stroll, da Aston Martin, e de Yuki Tsunoda, da Racing Bulls, tocaram. Pior para o piloto japonês, que teve que ir para os boxes, mas, sofrendo com um problema no assoalho, não conseguiu permanecer na pista depois da volta 15. Mais tarde, na volta 46, Lance Stroll também teve que abandonar.

A primeira rodada de paradas foi boa para Oscar Piastri, que conseguiu se aproximar de Leclerc. Na volta 20, depois de pulverizar a vantagem em relação ao monegasco, o piloto da McLaren assumiu a liderança com uma linda manobra.

Depois de ultrapassar Leclerc, Piastri não conseguiu abrir vantagem sobre Leclerc, e ainda viu Sergio Perez se aproximar. Na volta 35, a diferença entre os primeiro e o terceiro colocados era de pouco mais de 1s500.

Lando Norris fez a estratégia de apenas uma parada, e chegou a ocupar o quarto lugar enquanto esteve na pista. Depois, não conseguiu mais ultrapassagens e até perdeu posições – para Perez e Sainz. Ele parou apenas na volta 38, e voltou na sétima posição, imediatamente atrás de Max Verstappen. O britênico ainda conseguiu ultrapassar o holandêsn fim da corrida.

A briga pela liderança foi a mais emocionante da corrida até o fim. Em vários momentos, Charles Leclerc se aproximou muito e tentou a ultrapassagem, mas Oscar Piastri segurou bem a liderança para garantir o triunfo.

Na penúltima volta, Carlos Sainz e Sergio Perez brigavam pelo terceiro lugar e se chocaram. Em um episódio que quase envolveu Charles Leclerc, espanhol e mexicano abandonaram a prova e a corrida foi encerrada com safety car virtual.