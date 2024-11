Piastri é pole e faz dobradinha com Norris na ponta para corrida sprint em Interlagos

A McLaren terá seus dois pilotos na primeira fila do grid para a corrida sprint do GP de São Paulo, neste sábado (2), às 11h, em Interlagos.

O australiano Oscar Piastri foi o mais rápido na classificação desta sexta, enquanto o inglês registrou o segundo melhor tempo.

Charles Leclerc, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull, respectivamente, em terceiro e quarto, completam as duas primeiras filas.

A classificação da sprint ficou marcada pelos ventos fortes e ameaça constante de chuva, que parecia se aproximar a cada volta, mas não chegou ao circuto. Também houve um grande equilíbrio entre as equipes, o que gerou surpresas, como a eliminação de Lewis Hamilton, da Mercedes, no Q2. Ele vai lagar em 11º.