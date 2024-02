Piano Rock leva sua experiência musical para o Cruzeiro do Roupa Nova

O Piano Rock vai deixar sua marca registrada a bordo do Navio Roupa Nova – 40 anos, com sua participação marcada para o próximo dia 2 de março.

Conhecido por sua fusão única de habilidades instrumentais virtuosas e arranjos cativantes, o Piano Rock promete uma apresentação inesquecível com muita música e entretenimento em um repertório que promete levar os passageiros a uma jornada musical emocionante, misturando elementos clássicos do piano com a energia vibrante do rock, onde o público terá a oportunidade de testemunhar e participar ativamente do show, enquanto Glaucio Cristelo, entrega performances marcadas por grandes sucessos.O Cruzeiro do Roupa Nova será o cenário perfeito para essa celebração, onde a música e a atmosfera única do oceano se unem para criar memórias duradouras.

Estou feliz pela oportunidade de compartilhar meu show a bordo do cruzeiro dessa banda incrível. Os passageiros podem esperar uma mistura de clássicos, tudo entregue com a intensidade e paixão que caracterizam o estilo único do Piano Rock. Comenta Glaucio Cristelo

Este evento especial promete ser uma grande celebração da música em alto mar, unindo fãs e entusiastas da música em uma experiência única.