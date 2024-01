Piano Rock leva seu show para o Camarote Mar na Sapucaí

O Piano Rock que acabou de anunciar a tour 2024, estará presente também no Carnaval carioca, desta vez o show acontece no Camarote Mar local que é referência em infraestrutura, na melhor localização da avenida e queridinho das celebridades, o espaço não vai deixar ninguém parado com uma variedade de shows acontecendo no local.

Com as apresentações do Piano Rock nos dias 11, 12 e 17 o camarote será palco de uma fusão única de energia e melodia com a participação ativa dos convidados em momentos inesquecíveis durante os shows, enquanto celebram o contagiante Carnaval na Sapucaí em uma experiência emocionante. onde o poder do piano rock encontra a efervescência do Carnaval.

O Piano rock, conhecido por sua fusão de elementos do rock clássico e contemporâneo com a intensidade do piano, promete elevar ainda mais a atmosfera já eletrizante do desfile das escolas de samba.

“Estamos emocionados em trazer a energia eletrizante do Piano Rock para o coração do Carnaval carioca. Será uma celebração única que promete unir a paixão da música com a magia do desfile na Sapucaí”, comenta Glaucio Cristelo.

Os convidados terão a chance de desfrutar de um ambiente exclusivo no Camarote Mar, que oferece vistas privilegiadas da passarela do samba, além de serviços premium e entretenimento de alta qualidade.

Sobre o Camarote Mar

Dono da maior varanda da Sapucaí, Camarote MAR chega ao quarto ano com a experiência completa do carnaval carioca

A folia mais aguardada do planeta está chegando. O Carnaval de 2024 começa no dia 9 de fevereiro e para quem não dispensa uma experiência exclusiva no ponto mais nobre da Sapucaí, o Camarote MAR chega ao seu quarto ano consecutivo, consagrado entre os mais badalados, mantendo o conforto e o clima que é a cara do carnaval carioca.

Nesta edição, o Camarote funcionará desde o primeiro dia de desfiles, com uma experiência all inclusive com open bar, open food, meeting point, transfer, espaço beleza e o line up diversificado com os grandes nomes do samba, funk, pagode, e muito mais, agradando aos mais diversos gostos.

Dono da maior varanda da Avenida, com 60 metros de frente, e uma das maiores frisas, o MAR fica posicionado exatamente no meio da Passarela do Samba, no setor 6. Além de ser centralizado, é a mesma localização dos jurados, onde todas as alas dedicam uma atenção especial apresentando todos os quesitos, consequentemente ao MAR. Uma experiência inesquecível para quem não quer perder nenhum detalhe dos desfiles.