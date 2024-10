Piano Rock apresenta show inédito com Orquestra na Vibra São Paulo

Aclamado por gigantes da música como Coldplay, Oasis, Bon Jovi e Duran Duran, e conhecido por lotar todos os shows por onde passa, Glaucio Cristelo está chegando a Vibra São Paulo, no dia 10 de novembro, para um show de rock pop imperdível, onde toda a família vai poder cantar junto.

Desta vez, Cristelo vai surpreender ainda mais: pela primeira vez, ele se apresenta com a Orquestra Sinfônica Villa Lobos regida pelo maestro Adriano Machado. Essa combinação única promete um espetáculo nunca antes visto. E tem mais: seu filho Lucas Cristelo, de 11 anos, e sua esposa Tay Cristelo também vão subir ao palco, trazendo ainda mais emoção para a noite.

No setlist, prepare-se para curtir clássicos como “Take on Me” (AHA), “Clocks” (Coldplay), “Sweet Child O’ Mine” (Guns N’ Roses) e “Livin’ on a Prayer” (Bon Jovi). Vai ser uma noite inesquecível!

Não perca essa oportunidade de ver Glaucio Cristelo em um show inovador, cheio de surpresas e com músicas que todo mundo ama. Até lá, na Vibra São Paulo!

SERVIÇO

PIANO ROCK

COM ORQUESTRA SINFÔNICA VILLA LOBOS

Data do evento: 10/11/2024

Horário: 20:00

Abertura da casa: 18:00

Configuração: Mesa

Classificação etária: 18 anos. Menores somente acompanhados de pais ou responsáveis

Local: Vibra São Paulo – Avenida das Nações Unidas, 17955

Ingressos: a partir de R$42,00

Canais de venda oficiais:

Uhuu.com – com taxa de serviço

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/piano-rock-13402

Bilheteria Vibra São Paulo • Sem incidência de Taxa de Serviço

Avenida das Nações Unidas 17955 • Vila Almeida • São Paulo – SP.

Horário de funcionamento bilheteria Vibra São Paulo – Segunda-feira a Sexta-feira 12h às 15h e das 16h às 19h.

Sábados, domingos e feriados – FECHADO, salvo em dias de show com horário das 14h até o início do show.

Bilheteria do Teatro Bradesco • Sem incidência de Taxa de Serviço

3º Piso do Bourbon Shopping São Paulo

Rua Palestra Itália, nº 500 • Loja 263 • 3° Piso I Perdizes • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: segunda-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 20h. Em dias de evento o funcionamento será a partir das 12h até o final do evento.

Bilheteria do Teatro Sabesp Frei Caneca • Sem incidência de Taxa de Serviço

7º Piso do Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, nº 569 • 7° Piso I Consolação • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: terça-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 19h e segunda-feira bilheteria fechada.

Formas de Pagamento:

Internet: Pix e Cartões Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American.

Bilheteria: Dinheiro, Pix, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, Vale Cultura Ticket e American.

Parcelamento no cartão de crédito: até 3x sem juros, de 4x até 12x com juros

Estacionamento Vibra São Paulo

Para maior comodidade, os clientes podem adquirir o estacionamento conveniado no local de forma antecipada através do link: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/estacionamento-vibra-sao-paulo-12536