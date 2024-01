Piano Rock anuncia abertura oficial da turnê 2024

O Piano Rock está pronto para deixar sua marca na cena musical, novamente, ao anunciar a abertura oficial da aguardada turnê 2024. Com uma proposta única, o espetáculo promete levar os fãs a uma jornada emocionante através de grandes clássicos com habilidades excepcionais ao piano. O pontapé inicial da turnê, que irá passar por vários estados do país e no exterior, terá início no Rio de Janeiro (26 de abril) e São Paulo (10 de maio).

Em apresentações inesquecíveis, o Piano Rock se torna o protagonista, guiando os espectadores por uma experiência sonora única. Glaucio Cristelo é conhecido por sua maestria no piano e por criar uma fusão envolvente de rock e elementos pop, resultando em uma sonoridade original e memorável.

Produção de Alto Nível e Tecnologia Inovadora

A Tour 2024 não será apenas uma experiência musical, mas também visual. A produção de alto nível incorpora tecnologia inovadora, efeitos visuais deslumbrantes e iluminação envolvente para criar um espetáculo verdadeiramente cativante. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado para proporcionar uma experiência sensorial completa.

“Muito animado com essa nova turnê. Ela será, sem sombra de dúvidas, a melhor que eu já fiz. Preparei um repertório muito especial para toda a família cantar da primeira à última música. Vai ser incrível”. Comenta Glaucio Cristelo

O projeto Piano Rock – do pianista Glaucio Cristelo, é uma homenagem à fusão de gêneros musicais que transcendem os limites do rock tradicional, ao combinar a energia e a emoção do rock com a sofisticação do piano, prometendo oferecer uma experiência musical única.

A escolha da faixa “Livin’ On A Prayer”, para esta interpretação é significativa, lançada originalmente em 1986, a música continua a encantar gerações com sua mensagem de esperança e superação. Agora, o público poderá apreciar essa canção emblemática sob uma nova luz, destacando as nuances e melodias que o piano pode proporcionar, mantendo a essência da música original, com uma camada de profundidade e emoção.

O projeto Piano Rock é uma prova de que a música é uma linguagem universal que pode transcender barreiras e conectar pessoas de diferentes origens e gostos musicais.