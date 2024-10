Pianista Ingrid Uemura se apresenta no Mogi Shopping

O Mogi Shopping promove no dia 1º de novembro concerto com a pianista Ingrid Uemura. A apresentação, com início às 19h, acontecerá na Praça de Eventos do empreendimento e tem entrada gratuita ao público.

Em suas apresentações, a pianista traz um espetáculo único que combina a profundidade do repertório clássico com a interpretação contemporânea de uma jovem artista em ascensão.

Ingrid Uemura começou a estudar piano aos 5 anos, em Santo André, na região do ABC paulista. Em 2012, em Guararema, no Alto Tietê, iniciou os estudos com o pianista Diego Novaes e improvisação com o professor Danilo Santana. Novaes é conhecido do público de Mogi e região com suas apresentações no Mogi Shopping.

Em meados de 2015, Ingrid passou a integrar a classe de piano do Luiz Guilherme Pozzi na Escola de Música do Estado de São Paulo (Emesp).

A pianista concluiu bacharelado na Universidade Estadual Paulista (Unesp) “Júlio de Mesquita Filho” e se formou na Academia de Música da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp). Atualmente, continua seus estudos em Colônia, na Alemanha.

No próximo dia 1º, o público do Mogi Shopping terá a oportunidade de conhecer ao vivo o talento da pianista que soma várias premiações em sua carreira. Recentemente, Ingrid ganhou o Concurso Nacional Frédéric Chopin e com isso teve a oportunidade de se apresentar na Polônia, na casa onde Chopin nasceu.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. Para obter mais informações: www.mogishopping.com.br, nas redes sociais (@mogishopping), no APP Mogi Shopping ou telefone (11) 4798-8800.