Phelipe Rodrigues: medalhista destaque do Time SP recebe homenagem da SEDPcD

Nos últimos oito anos o Time São Paulo Paralímpico, equipe paulista de atletas de alto rendimento fundada em 2011, contou com um importante reforço na equipe de natação, Phelipe Rodrigues. O multimedalhista se despede das competições internacionais e encerra sua trajetória na equipe paulista.

Em homenagem ao atleta, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) realizou na manhã desta quinta-feira (27), um evento com companheiros da equipe e representantes do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Durante o evento, Phelipe recebeu simbolicamente a camiseta da equipe de 2025 com seu nome estampado. O secretário de estado, Marcos da Costa, falou sobre a trajetória do atleta e ressaltou a importância dele para a equipe das piscinas. “Não encaramos como despedida definitiva, esperamos que seja apenas um até logo”, declarou.

O nadador da classe S10 se aposenta das competições internacionais com nove pódios paralímpicos na carreira. As conquistas se somam às mais de 50 medalhas em Mundiais, Jogos Paralímpicos e Parapans.

O atleta destacou a importância do Time SP e para ele a experiência foi mais do que uma equipe de desenvolvimento no esporte. “Vou levar comigo muito amadurecimento e conhecimento. O Time nos permite interagir com os atletas das outras modalidades, abrir um leque de amizades. A equipe me fez aprender com o diverso, aprendi muito e com certeza essa é uma das coisas que vou levar”, ressaltou Phelipe.

O Time SP Paralímpico foi criado pelo Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Em 2025, conta com R$ 8 milhões de investimento da SEDPcD direcionados a 155 atletas em 17 modalidades.