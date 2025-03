PGR arquiva denúncias contra Janja por gastos em viagens

O procurador-geral da República mencionou, em recente declaração, a figura de Darcy Vargas, esposa do ex-presidente Getúlio Vargas, como exemplo do papel social que as primeiras-damas têm exercido ao longo da história brasileira. Ele ressaltou que não é uma novidade a atuação da atual primeira-dama, Janja, e enfatizou a importância da tradição que estas figuras desempenham no país e em outras nações. A contribuição de Darcy Vargas à criação e à liderança da Legião Brasileira de Assistência (LBA) é um marco nesse contexto.

Entretanto, a atuação de Janja tem gerado controvérsias. De acordo com informações publicadas pelo Estadão, parlamentares da oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva protocolaram solicitações junto à Controladoria-Geral da União (CGU) e ao Tribunal de Contas da União (TCU) para investigar as viagens internacionais realizadas pela primeira-dama, destacando o fato de que ela viajou na classe executiva.

No mês de fevereiro, Janja esteve em Roma, na Itália, onde participou de eventos promovidos pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida) e teve uma audiência com o Papa Francisco. O custo das passagens aéreas para esta viagem foi de R$ 34,1 mil.

A primeira-dama tem enfrentado críticas por suas frequentes viagens internacionais representando o Brasil, especialmente devido à ausência de um cargo formal dentro do governo. Críticos questionam o uso de recursos públicos e estrutura governamental para atividades que não estão oficialmente vinculadas a um mandato. Segundo informações do Estadão, o “gabinete informal” sob a supervisão de Janja conta com pelo menos 12 integrantes e já consumiu cerca de R$ 1,2 milhão em despesas relacionadas a viagens desde o início do terceiro mandato de Lula.