Pfizer é eleita a companhia farmacêutica mais responsável em ESG no Brasil

A Pfizer Brasil acaba de conquistar a primeira colocação do setor farmacêutico na 10ª edição do ranking Merco Responsabilidade ESG, que elege as 100 companhias de atuação mais responsável no País, analisando corporações de mais de 40 setores da economia, a partir de mais de 11 mil entrevistas e 25 fontes de informação.

No ranking geral, que reúne os diferentes tipos de indústria atuando no País, a Pfizer Brasil aparece em 23º lugar, avançando 36 posições em relação ao primeiro ranking Merco ESG, de 2013. Fazem parte dos públicos consultados pelo instituto representantes de sindicatos, do governo, associações, jornalistas, analistas financeiros, diretores empresariais, catedráticos, além da população em geral.

“Ser reconhecida como a empresa mais responsável do setor farmacêutico é uma conquista que nos enche de orgulho e reforça o nosso entendimento de que o papel da Pfizer vai muito além de desenvolver tratamentos inovadores”, afirma o presidente da Pfizer Brasil, Alexandre Gibim. “Para nós, saúde é mais do que a ausência de doenças. Ela se traduz em um estado completo de bem-estar físico, social e mental, que é influenciado pela forma como impactamos não apenas o indivíduo, mas também sua comunidade e toda a sociedade ao redor, seja fomentando o acesso equitativo, promovendo a diversidade ou defendendo a ética nos negócios”, complementa.

A partir de uma metodologia multistakeholders, Merco realiza monitoramentos corporativos de referência em 16 países da América Latina e Europa, tendo sido reconhecida como o primeiro monitor auditado do mundo.