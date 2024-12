PF prende mulher em flagrante com cédulas falsas em Praia Grande

Na cidade de Praia Grande, localizada no litoral de São Paulo, a Polícia Federal (PF) prendeu uma mulher de 35 anos em flagrante por envolvimento em um esquema de distribuição de cédulas falsas. A detenção ocorreu após a suspeita receber a quantia de R$ 1 mil em notas fraudulentas, que chegaram através de correio.

De acordo com informações divulgadas pelo g1 nesta terça-feira, 17 de outubro, a ação policial foi planejada quando os agentes identificaram que as notas seriam entregues na segunda-feira, dia 16. Com isso, uma equipe da PF se deslocou até a residência da mulher e flagrou o momento exato da entrega do dinheiro ilícito.

A abordagem resultou na prisão imediata da suspeita, que foi levada à Delegacia de Polícia Federal em Santos. Após a detenção, ela permanece à disposição das autoridades judiciárias para os procedimentos legais cabíveis.