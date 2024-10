PF investiga suspeita de manipulação em pesquisas para prefeito em cidades de SP

A Polícia Federal investiga possível manipulação de pesquisas eleitorais de intenção de votos para prefeitos em cidades da região de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Conforme o apurado nas investigações da Operação Erro de Tipo 2, o investigado, representando um instituto de pesquisa, teria abordado candidatos em cidades da região, oferecido serviços e prometido “ajustes” nos resultados das pesquisas, visando favorecer quem o contratasse. Se o candidato não aceitasse, o investigado afirmava que ofereceria os serviços a opositores.

Durante as buscas, a PF apreendeu celulares, computadores, documentos e R$ 157 mil em espécie. O investigado pode responder por extorsão e pesquisa eleitoral fraudulenta. Ninguém foi preso.

Os nomes do instituto de pesquisa e dos envolvidos nas investigações não foram divulgados pela polícia.

Ao todo, serão 6.000 policiais federais espalhados pelo país para reforçar a segurança nos dias de eleição.

Estão em curso cerca de 2.200 inquéritos policiais referentes a crimes eleitorais e contra o Estado democrático de Direito.

A PF informou que as maiores preocupações para estas eleições são o aumento da disseminação de fake news e desinformação sobre o processo eleitoral, o uso indevido de inteligência artificial e deepfakes em propagandas, a violência política e a participação do crime organizado no apoio a candidatos.