PF investiga suposto desvio de emendas envolvendo Elmar Nascimento

A Polícia Federal está prestes a remeter ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma investigação que apura um suposto desvio de emendas parlamentares relacionadas a contratos do Departamento Nacional de Obras Contra Secas (Dnocs). O deputado federal Elmar Nascimento, líder do União Brasil na Câmara, foi mencionado no contexto da apuração.

O caso tramita na 2ª Vara Federal Criminal da Bahia, onde foi autorizada a Operação Overclean, resultando na prisão de pelo menos quatro indivíduos suspeitos de envolvimento no esquema.

A equipe da Folha tentou contatar Elmar Nascimento e sua assessoria por meio de chamadas telefônicas e mensagens, mas não obteve retorno. O STF, até o presente momento, não recebeu qualquer processo relacionado ao caso.

Entre os detidos durante a Operação Overclean estão os empresários irmãos Alex Rezende Parente e Fabio Rezende Parente, além de José Marcos de Moura, conhecido como Rei do Lixo, que atua no setor de limpeza urbana. Lucas Lobão, que foi responsável pelo Dnocs na Bahia durante o governo Jair Bolsonaro (PL), também foi preso.

Durante as investigações, a Polícia Federal encontrou documentos relevantes em um cofre pertencente ao empresário Rei do Lixo, incluindo transações imobiliárias relacionadas a uma empresa na qual Elmar Nascimento possui participação.

No dia 19 de dezembro, a juíza Daniele Maranhão, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), revogou as prisões preventivas realizadas na fase inicial da operação. No entanto, os suspeitos foram obrigados a utilizar tornozeleiras eletrônicas e estão proibidos de manter contato com outros investigados.

Atualmente, Elmar Nascimento não é considerado investigado formalmente no inquérito, mesmo tendo sido mencionado nas investigações. Contudo, a transferência do processo para o STF sugere que novos elementos foram identificados pelos investigadores da PF que podem implicar o parlamentar.

Na primeira fase da Operação Overclean, um primo de Elmar, Francisco Nascimento, vereador em Campo Formoso (a 410 km de Salvador), foi preso sob a acusação de ser parte do esquema criminoso. Durante a ação policial, ele tentou se desfazer de dinheiro jogando-o pela janela.

As investigações revelaram um desvio estimado em R$ 1,4 bilhão decorrente de contratos fraudulentos e obras superfaturadas associadas ao Dnocs, uma autarquia federal subordinada ao Ministério do Desenvolvimento Regional.

A investigação policial teve início na Superintendência da Polícia Federal na Bahia após uma denúncia apresentada pela Controladoria-Geral da União (CGU), que indicou diversas irregularidades nos contratos firmados entre o Dnocs na Bahia e a empresa Allpha Pavimentações e Serviços de Construções Ltda.

Conforme reportado pelo UOL, emendas parlamentares atribuídas a Elmar Nascimento teriam beneficiado empresas ligadas à Allpha e aos indivíduos investigados.

No mês passado, agentes da PF envolvidos na operação apreenderam R$ 1,5 milhão que estava sendo transportado por um jatinho com destino a Brasília. Segundo as autoridades policiais, essa quantia era considerada propina destinada a servidores públicos.

A investigação apurou ainda que Alex Rezende e Lucas Lobão utilizavam transporte aéreo para movimentar valores em espécie e foram monitorados desde o hangar em Salvador até Brasília, onde foram interceptados pelos agentes da PF.