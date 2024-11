PF investiga desembargadores de MT por suposta venda de sentenças

A Polícia Federal realizou, nesta terça-feira (26), uma operação de busca e apreensão nas residências dos desembargadores Sebastião de Moraes Filho e João Ferreira Filho, no âmbito da Operação Sisamnes, em Cuiabá. Ambos os magistrados foram previamente afastados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) sob a acusação de participarem de um esquema de venda de decisões judiciais. Como medida cautelar, os magistrados passarão a ser monitorados por tornozeleiras eletrônicas.

A operação também resultou na prisão do lobista Andreson Gonçalves, apontado como intermediário nas negociações ilícitas. A Polícia Federal já havia realizado ações contra Gonçalves em outubro deste ano, associando-o ao falecido advogado Roberto Zampieri, cuja influência é central na investigação.

Em comunicado oficial, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso expressou sua cooperação total com as investigações em curso, reiterando seu compromisso com a transparência e a legalidade. Até o momento, não houve retorno das defesas dos envolvidos.

As apurações revelam um complexo esquema que inclui advogados, lobistas, empresários e membros do Judiciário, acusado de vender sentenças e vazar informações sigilosas. Durante a operação, foram executados um mandado de prisão preventiva em Cuiabá e 23 mandados de busca e apreensão distribuídos entre Mato Grosso, Pernambuco e o Distrito Federal. Além disso, foram implementadas medidas como bloqueio de bens e valores dos suspeitos.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi responsável por dar início às investigações após identificar a relação próxima dos desembargadores com Roberto Zampieri. A suspeita é que os magistrados teriam recebido benefícios financeiros para proferir decisões judiciais favoráveis aos interesses do advogado falecido.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) acompanha atentamente o desenrolar dos acontecimentos, sublinhando a gravidade das acusações em questão.

Esse caso lança luz sobre práticas corruptas que comprometem a integridade do sistema judiciário brasileiro, exigindo uma resposta rigorosa das autoridades para preservar a confiança pública na justiça.