PF investiga assessores do PL por desvios com cotas parlamentares

A Polícia Federal (PF) deu início a uma operação nesta quinta-feira, 19, visando endereços relacionados a assessores dos deputados federais Carlos Jordy e Sóstenes Cavalcante, ambos do PL do Rio de Janeiro. A ação se insere em uma investigação que apura possíveis irregularidades no uso de cotas parlamentares.

Fontes da PF indicam que há indícios de um esquema que envolve empresários e servidores públicos, os quais estariam supostamente envolvidos em um acordo ilícito para desviar recursos provenientes das cotas destinadas aos parlamentares. A operação recebeu o nome de “Rent a Car” devido ao suposto uso de uma empresa de locação de veículos para gerar notas fiscais falsas e simular contratos de serviços, que seriam utilizados na prática do desvio.

Histórico de investigações e conexões

Esta não é a primeira vez que Carlos Jordy se vê no centro de investigações conduzidas pela PF. Em janeiro deste ano, ele foi um dos alvos da Operação Lesa Pátria, que visa investigar indivíduos envolvidos nos eventos golpistas ocorridos em 8 de janeiro. Na ocasião, agentes federais realizaram buscas tanto em seu gabinete quanto em sua residência.