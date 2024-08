PF faz operação para cumprir ordens de Moraes contra blogueiros bolsonaristas

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (14) nova operação que mira aliados de Jair Bolsonaro (PL), entre eles os blogueiros Allan dos Santos e Oswaldo Eustáquio.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), expediu nesta semana um novo mandado de prisão contra Allan e Eustáquio, mas a ordem não pôde ser cumprida porque ambos estão foragidos no exterior.

A operação desta quarta foi chamada de Disque 100 e apura tentativa de obstrução das investigações e corrupção de menores. Em nota, a PF informou que há diligências em curso em Brasília, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

Em Brasília, a PF cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa da filha de Eustáquio. A operação foi acompanhada pelo Conselho Tutelar porque ela é menor de idade.

Allan e Eustáquio são suspeitos de terem tentado intimidar policiais federais. Eustáquio ainda é acusado de corrupção de menores, por ter usado o perfil da filha para cometer atos ilícitos, segundo os investigadores.

Segundo a PF, o perfil da filha do bolsonarista fez uma publicação sobre a presença de policiais federais na sua casa quando ainda estava em repouso.

“Durante o cumprimento das medidas, perfil em rede social vinculado a adolescente realizou postagem alertando para a presença de policiais em sua residência enquanto a adolescente ainda se encontrava sob repouso, indicando sua efetiva utilização por maiores de idade, inclusive responsáveis legais, para a realização das condutas de obstrução das investigações”, diz nota da PF em relação ao perfil da filha de Eustáquio.

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) é investigado na mesma apuração que mira os blogueiros bolsonaristas. Ele teve suas contas bancárias e redes sociais bloqueadas.

As diligências ligadas às redes sociais são cumpridas por ordem de uma decisão sigilosa de Moraes, divulgada pelo perfil do X, do empresário Elon Musk, nesta terça-feira (13).

Além de Eustáquio e Marcos do Val, a decisão de Moraes atinge a conta da filha de Oswaldo Eustáquio e a mãe dela, Sandra Eustáquio, o influenciador Ednardo Raposo; o engenheiro Cláudio Luz, que tem 577 seguidores; o pastor Josias Pereira Lima; a esposa do ex-deputado Daniel Silveira, Paola da Silva Daniel; e Sérgio Fischer, bolsonarista que faz comentários nas redes sociais.

O documento foi assinado pelo ministro na quinta-feira (8) e determinava o bloqueio das contas, em até duas horas, sob “pena de multa diária de R$ 50.000”. Nenhuma conta foi derrubada até a noite desta terça.

A operação da PF foi deflagrada um dia após a Folha revelar que o gabinete de Alexandre de Moraes no STF ordenou por mensagens e de forma não oficial a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal durante e após as eleições de 2022.

Diálogos aos quais a reportagem teve acesso mostram como o setor de combate à desinformação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), presidido à época por Moraes, foi usado como um braço investigativo do gabinete do ministro no Supremo.

As mensagens revelam um fluxo fora do rito envolvendo os dois tribunais, tendo o órgão de combate à desinformação do TSE sido utilizado para investigar e abastecer um inquérito de outro tribunal, o STF, em assuntos relacionados ou não com a eleição daquele ano.