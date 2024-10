PF faz operação contra incêndios criminosos na região do Pantanal

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta quinta-feira (10), três mandados de busca e apreensão contra investigados suspeitos de colocarem fogo em terras da União em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, para a criação de gado. O total de alvos não foi informado.

Os mandados são cumpridos no âmbito da Operação São João e foram expedidos pela Justiça Federal de Corumbá, em conjunto com o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e a Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal).

Durante as investigações dos incêndios ocorridos neste ano de 2024, os dados coletados revelaram, segundo a PF, que a área queimada é reiteradamente alvo deste tipo de crime ambiental. Após as queimadas, as terras sofrem grilagem com a realização de fraudes junto aos órgãos governamentais. Há indícios ainda, de acordo com as investigações, de criação de gado irregular proveniente da Bolívia na área devastada.

A perícia da PF identificou que aproximadamente 30 mil hectares do bioma pantanal foram queimados por ação dos investigados.

“A catástrofe ganhou grande repercussão, tendo em vista que o ápice das queimadas ocorreu no final de semana do Arraial São João, tradicional festa junina de. Corumbá, revelando imagens impactantes enquanto a margem do Rio Paraguai ardia em chamas”, afirmou a PF.

Os investigados poderão responder pelos crimes de provocar incêndio em mata ou floresta, desmatar e explorar economicamente área de domínio público, falsidade ideológica, grilagem de terras e associação criminosa.