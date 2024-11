PF descobre rotas inovadoras no tráfico de cocaína em cascos de navios

Em um esquema intricado revelado pela Polícia Federal, traficantes brasileiros têm ampliado suas operações ilícitas, exportando cocaína para mercados na Ásia e Oceania. Investigações recentes apontam que uma carga foi despachada pela primeira vez para Hong Kong, marcando um novo capítulo na atuação do crime organizado.

Porto de Santos como Ponto Estratégico

Interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça revelaram detalhes sobre a sofisticada logística empregada pela quadrilha, que utiliza o Porto de Santos como trampolim para suas atividades. A organização criminosa emprega mergulhadores especializados para ocultar drogas nos cascos dos navios, em compartimentos conhecidos como “caixas do mar”. Estas são utilizadas normalmente para resfriar os motores das embarcações e estão situadas a 15 metros de profundidade.

O Alvo: Mercados Lucrativos

De acordo com Dennis Cali, delegado da Polícia Federal em São Paulo, os traficantes miram mercados asiáticos devido ao alto valor agregado da cocaína nessas regiões. “A legislação rigorosa aumenta o preço do entorpecente, tornando a operação mais lucrativa”, explicou Cali.

Apreensão Internacional

Recentemente, autoridades sul-coreanas interceptaram um navio em Busan, descobrindo 100 quilos de cocaína escondidos no casco. Essa apreensão gerou alerta global e reforçou a cooperação entre polícias internacionais. Informações da DEA (agência antidrogas dos Estados Unidos) indicaram que o navio havia estado no Brasil um mês antes, confirmando a origem das drogas.

Rastreadores e Interceptações

O uso de rastreadores pelos criminosos permitiu à Polícia Federal mapear o trajeto da droga desde o Brasil até seu destino. Essa tecnologia possibilitou a localização precisa de onde as drogas foram inseridas nos navios e facilitou a identificação dos envolvidos no esquema.

Medidas Preventivas e Cooperação Militar

Para enfrentar essa ameaça crescente, a Marinha do Brasil intensificou suas ações de fiscalização com lanchas blindadas e equipes de mergulhadores que vasculham os cascos das embarcações no Porto de Santos. Segundo relatos dos oficiais envolvidos, diversas cargas ilícitas já foram interceptadas graças a essas operações conjuntas.

Operação Nacional Contra o Tráfico

A investigação culminou recentemente em uma operação que resultou na prisão de seis suspeitos ligados ao esquema internacional de tráfico. Entre os alvos da operação está um indivíduo identificado apenas pelo apelido “Do Mar”, ainda foragido. Este personagem teria comandado remessas específicas para Hong Kong, exigindo que as entregas fossem feitas com segurança.

Impacto e Desdobramentos

Através dessas investigações minuciosas e cooperações internacionais, a Polícia Federal busca desmantelar a hierarquia das organizações criminosas, mirando principalmente os líderes responsáveis pelas operações globais de tráfico.

Com o intuito de manter o público informado sobre desenvolvimentos contínuos em casos de grande repercussão, plataformas digitais oferecem podcasts detalhados sobre essas investigações e outros assuntos de interesse público. Entre eles estão programas como “Isso É Fantástico” e “Prazer, Renata”, disponíveis em diversos serviços de streaming.