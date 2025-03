PF desarticula quadrilha de roubo de cargas, com prisões e apreensões de bens valiosos

Na manhã desta segunda-feira (24), a Polícia Federal (PF), em conjunto com o Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (GAECO), iniciou uma operação de grande escala, denominada ‘Operação Hammare’, visando desarticular uma organização criminosa especializada em roubo de cargas e caminhões. As ações estão sendo realizadas em vários estados brasileiros, incluindo São Paulo, Paraná, Rondônia e Rio Grande do Sul.

Durante a operação, estão sendo cumpridos 17 mandados de prisão temporária e 24 mandados de busca e apreensão. Até as 8h30, pelo menos 16 indivíduos haviam sido detidos. As autoridades policiais já realizaram apreensões significativas, incluindo uma Ferrari e mais de R$ 530 mil em dinheiro na residência do suspeito Fabrício Pimentel Azevedo Silva, considerado um dos líderes da quadrilha.

A operação não apenas visa a prisão dos envolvidos, mas também busca desmantelar atividades relacionadas ao desmanche, receptação e lavagem de dinheiro provenientes das ações criminosas. De acordo com informações da PF, a quadrilha é responsável por mais de 50 roubos de caminhões entre os anos de 2021 e 2024.

As apreensões foram concentradas em localidades como Osasco, Jandira e Guarulhos, na Grande São Paulo. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de bens que totalizam R$ 70 milhões. As ordens judiciais foram emitidas pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Cajamar.

A investigação teve início após um roubo ocorrido em Cajamar no dia 17 de julho de 2023. A partir desse evento, a PF iniciou um acompanhamento minucioso dos passos da quadrilha. O trabalho revelou que os líderes do grupo desfrutavam de um estilo de vida luxuoso, com aquisições extravagantes como Ferraris e lanchas, além da frequentação em eventos sociais exclusivos.

A organização criminosa operava por meio de três núcleos distintos que se especializavam em roubo, desmanche e receptação. Utilizando empresas voltadas para peças e manutenção de veículos, o grupo comercializava caminhões e componentes roubados, especificando os tipos exatos que desejavam subtrair.

O nome da operação, ‘Hammare’, que significa “martelo” em sueco, faz referência ao principal instrumento utilizado pelos criminosos para quebrar os vidros dos veículos durante as ações furtivas. Além disso, a escolha do nome também se relaciona com a especialidade da quadrilha em relação a marcas suecas de caminhões.

Durante as investigações em Rondônia, a PF encontrou um cemitério clandestino contendo carcaças de caminhões que foram identificados como produtos dos roubos perpetrados pela organização criminosa.

As cidades onde os mandados estão sendo executados incluem:

Embu das Artes (SP): prisão e busca

Itapecerica da Serra (SP): prisão e busca

Osasco (SP): prisão e busca

São Paulo (SP): prisão e busca

Jandira (SP): prisão e busca

Maringá (PR): prisão e busca

Vilhena (RO): prisão e busca

Erechim (RS): prisão e busca

A continuidade dessa operação reflete o compromisso das autoridades brasileiras em combater organizações criminosas que atuam no roubo e tráfico ilegal de cargas, assegurando a segurança pública e a integridade do setor logístico no país.