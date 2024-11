PF aponta Braga Netto como mentor de plano golpista para manter Bolsonaro no poder

A Polícia Federal identificou o general Braga Netto como a figura central por trás de um suposto plano golpista que visava manter Jair Bolsonaro no poder, apesar de sua derrota nas eleições de 2022. Segundo as investigações, embora Bolsonaro fosse o principal beneficiário e líder dessa tentativa fracassada, Braga Netto desempenhou um papel crucial no planejamento e na execução da operação.

Fontes próximas à investigação revelam que o general atuava como o estrategista principal, descrito por um dos investigadores como “a cabeça pensante” da conspiração. Documentos divulgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) indicam que Braga Netto teria hospedado uma reunião em sua residência em 12 de novembro de 2022, onde se discutiu um plano para assassinar líderes políticos como Lula e Geraldo Alckmin antes de suas posses, além do ministro Alexandre de Moraes.

Caso o golpe tivesse sucesso, Braga Netto estaria preparado para integrar um Gabinete Institucional de Gestão da Crise, a ser estabelecido pelo governo federal. Tal posição sugeria que ele poderia até mesmo destituir Bolsonaro e assumir o controle do governo em um movimento posterior ao golpe inicial.

A influência de Braga Netto no meio militar foi um fator determinante na mobilização de apoio ao plano. Como general-de-exército, ele ocupava uma posição de alta hierarquia, garantindo respaldo e legitimidade entre os oficiais e outros membros das Forças Armadas que se uniram à trama. Entre os 37 indiciados pela Polícia Federal, 25 pertencem às Forças Armadas, incluindo ex-comandantes do Exército e da Marinha.

Essas revelações destacam não apenas a complexidade do suposto golpe, mas também a profundidade das divisões políticas e institucionais no Brasil, levantando preocupações sobre a integridade das estruturas democráticas do país.