Peugeot Boxer Minibus: para o time todo (com os reservas)

Depois de ser apresentado para o público brasileiro há seis meses no evento Smart City, em Curitiba (PR), chega ao mercado mais um modelo da gama de veículos utilitários leves da Peugeot – o Boxer Minibus. O modelo começa a ser vendido em duas versões: a Comfort, no valor de R$ 319.990, e a Executive, a R$ 329.990, com capacidade para 17 a 19 pessoas (16+1 Executive e 18+1 Comfort). Essa nova variação do Boxer foi pensada para os clientes frotistas, com um design funcional e um motor 2.2 turbodiesel BlueHDi, de 140 cavalos de potência e 34,7 kgfm de torque, que atende às normas do Proconve L7.

O Boxer Minibus Comfort conta com novos faróis com DRL, para-choque robusto e emborrachado, proteção lateral, maçanetas de maior resistência com acionamento vertical, roda de aço de 16 polegadas e mais proteção nas caixas de roda. Traz ainda na lista de série itens como ar-condicionado dianteiro e traseiro, assistente de partida em rampa, sistema start&stop e controle de estabilidade. Já o modelo Executive permitiu a elevação do assoalho na cabine de passageiros, tornando a van com um dos maiores bagageiros da categoria, com capacidade para até mil litros.

O utilitário também chega com outra novidade – é o primeiro veículo da Peugeot com módulo de telemetria para gestão de frotas e recuperação veicular homologado pela fábrica. O MyPeugeot Pro é uma ferramenta digital que traz funcionalidades e benefícios, desenvolvidos para aumentar a eficiência e facilitar a vida de quem está à frente da frota. De fácil acesso e simples utilização, a plataforma entrega dados e informações em tempo real, o que possibilita melhor tomada de decisões, maior controle de fluxo, otimização de atividades, aumento de produtividade e, por consequência, mais rentabilidade para o negócio – independentemente do porte. Com a tecnologia MyPeugeot Pro, a marca francesa amplia o leque de benefícios e a sensação de tranquilidade quanto ao fluxo do negócio, contribuindo com a otimização de custos operacionais e do Custo Total de Propriedade (TCO), além de fortalecer a relação de confiança com seus clientes profissionais.

Disponível para os proprietários do Boxer a partir do modelo 2024/2024, a ativação da ferramenta do MyPeugeot Pro pode ser feita sem custo adicional nos primeiros 12 meses de uso. As funcionalidades do MyPeugeot Pro se concentram em quatro pontos: gestão de frotas, rastreabilidade, recuperação veicular e comportamento do motorista, fornecendo relatórios para cada um deles. A gestão de frotas disponibiliza informações como quilometragem rodada, alertas de localização e ignição, criação de “cercas eletrônicas” (limitando a velocidade em determinadas áreas), definição de roteiros, controle de velocidade, customização de relatórios, cadastro de condutores e agendamento de serviços online. A rastreabilidade informa localização, mapeamento de rotas, criação de pontos de referência e últimas posições do veículo. A recuperação veicular viabiliza suporte vinte quatro horas, recuperação do veículo (roubo ou furto), equipe de apoio (com abrangência nacional) e atuação em conjunto com as autoridades policiais. Quando ao comportamento do motorista, são acompanhados dados de telemetria (aceleração, frenagem e curva), análise de risco de acidente e exposição à situações perigosas, score de dirigibilidade e ranking de motoristas e veículos (velocidade, quilômetro rodado e período de rodagem).