Pets Influencers: os animais que estão conquistando as redes sociais e o mercado publicitário

A influência dos animais de estimação nas redes sociais tem crescido exponencialmente nos últimos anos. Com perfis dedicados a seus pets, os donos compartilham o dia a dia, as travessuras e a fofura de seus companheiros, conquistando milhares de seguidores e a atenção de marcas que buscam promover seus produtos e serviços. Esses animais, conhecidos como Pet Influencers, têm se destacado no universo digital. A Airfluencers, empresa de marketing de influência, realizou um levantamento que classificou os pets influencers do momento, analisando sua performance nas redes sociais.

De acordo com a curadoria da Airfluencers, os pets influencers se destacam não apenas pela aparência adorável, mas também por suas personalidades cativantes. Seja um cachorro aventureiro que adora explorar novos lugares ou um gato com um comportamento peculiar, a personalidade do animal ajuda a construir uma narrativa envolvente que mantém os seguidores voltando para mais. Interagir com o público, responder aos comentários e participar de desafios e hashtags populares são estratégias que aumentam o engajamento dos pets nas redes sociais.

De acordo com o estudo, os pets são classificados em três categorias: micro, inter e macro, com base em seu engajamento e interações. Por exemplo, Bambino e Rogerinho, dois vira-latas, se destacam no universo digital com uma base de mais de 600 mil seguidores, uma taxa de engajamento de 7,53% e uma média de 46.408 interações, o que os coloca na categoria macro. Outro exemplo de sucesso é a cachorra Border Collie, Princesa Léia, que na categoria micro alcança uma base de 13.626 seguidores e um Airscore de 987.

Na categoria micro, além de Princesa Léia, destacam-se Nina Regina, uma Chihuahua com 45.055 seguidores, uma taxa de engajamento de 1,22% e uma média de 552 interações. Fendi, outra Chihuahua, possui 31.091 seguidores, um Airscore de 990 e uma média de 3.370 interações, com uma taxa de engajamento de 3,19%. Tiff, um Lulu-da-Pomerânia, tem 29.409 seguidores, uma taxa de engajamento de 1,19% e uma média de 323 interações. Vênus e Marte, uma dupla de Chihuahuas, possuem 46.442 seguidores, uma taxa de engajamento de 1,16% e uma média de 170 interações.

Na categoria inter, que engloba perfis com seguidores entre 50K e 500K, temos Goge, um Golden Retriever, com 79.550 seguidores, uma taxa de engajamento de 1,09% e uma média de 802 interações. Nara Naroca, uma charmosa vira-lata, possui 217.837 seguidores, uma taxa de engajamento de 8,52% e uma média de 18.392 interações. Hunter, outro vira-lata, tem 236.517 seguidores, um Airscore de 994, uma taxa de engajamento de 12,43% e uma média de 29.207 interações.

Na categoria macro, além de Bambino e Rogerinho, destaca-se Blant, uma Husky Siberiana com 711.432 seguidores, uma taxa de engajamento de 3,67% e uma média de 26.110 interações.

À medida que os pets influencers ganham popularidade, eles começam a atrair o interesse de marcas que desejam associar suas imagens aos atributos positivos que os animais representam. De alimentos para pets a produtos de estilo de vida, as marcas estão ansiosas para colaborar em campanhas que podem alcançar um público amplo e engajado. Essas parcerias não apenas aumentam a visibilidade dos produtos, mas também ajudam a solidificar o status do pet como influenciador.

A Rayovac, marca de pilhas e baterias, é uma das empresas que enxergou o potencial dos pets influenciadores e realizou uma parceria com Bambino e Rogerinho. Em uma campanha publicitária, os vira-latas estrelaram um vídeo promocional, demonstrando a durabilidade e a confiabilidade dos produtos da marca. O conteúdo foi compartilhado nas redes sociais dos pets e alcançou milhares de visualizações, gerando engajamento e reconhecimento para a Rayovac.

Outra marca que apostou na tendência dos pets influenciadores foi o Airbnb, plataforma de hospedagem e experiências. A empresa realizou uma ação promocional com Bambino e Rogerinho, convidando os pets para desfrutarem de uma estadia em uma das acomodações disponíveis na plataforma. Os vira-latas exploraram o local, interagiram com os anfitriões e vivenciaram momentos de diversão e conforto, compartilhando a experiência em suas redes sociais.

A parceria entre os pets influencers e as marcas é uma via de mão dupla, beneficiando tanto os animais quanto as empresas. Além de receberem produtos gratuitos, serviços e patrocínios, os pets influencers podem se tornar uma fonte de renda para seus donos por meio de colaborações pagas. A visibilidade conquistada nas redes sociais pode abrir portas para participações em eventos especiais e projetos exclusivos. No entanto, a exposição constante nas redes sociais também traz desafios e responsabilidades. Os donos dos pets influencers devem garantir que a saúde e o bem-estar de seus animais estejam sempre em primeiro lugar, evitando sobrecarregá-los com sessões de fotos longas ou ambientes estressantes.

“Os pets influencers têm conquistado um espaço especial nas redes sociais, cativando milhares de seguidores com sua autenticidade e carisma. Na Airfluencers, acompanhamos de perto o crescimento desse segmento e realizamos um trabalho de curadoria para identificar os animais que se destacam no universo da influência pet. A parceria com marcas como Rayovac e Airbnb é um reflexo do potencial dos pets influencers para engajar o público e promover produtos de forma criativa e autêntica”, destaca Rodrigo Soriano, CEO da Airfluencers.