Petrobras realiza simulado de emergência na Recap

A Petrobras realizará um simulado de emergência e abandono nesta terça-feira (29/10), das 9h às 11h, na Refinaria de Capuava (Recap), em Mauá (SP). Na ocasião, será acionado o plano de evacuação para as empresas próximas e parte dos moradores do Parque Capuava, em Santo André (SP).

O exercício é uma ação da Petrobras de cuidado com a segurança das pessoas e do meio ambiente, tendo por objetivo avaliar os procedimentos de emergências. Sua execução é fundamental para manter treinadas e preparadas as equipes e força de trabalho que atuam diretamente no controle de situações dessa natureza.

Durante o evento, será simulado um acidente com uma esfera que contém gás de cozinha (GLP) e vazamento em um duto com o produto. No dia haverá uma maior movimentação de veículos dentro e ao redor da refinaria, além do acionamento do alarme de emergência. Os moradores que vivem nos quarteirões da região delimitada pelas ruas Numidia, Patagônia, Evangelista de Souza e Av. das Nações foram convidados a participar do simulado e sairão de suas casas dirigindo-se ao ponto de encontro, localizado no Instituto Seci (Rua Ilíria, 73).

O simulado será realizado com o apoio do Plano de Auxílio Mútuo (PAM) do Polo de Capuava, Cetesb, Polícia Militar, Defesa Civil de Mauá e Santo André e Corpo de Bombeiros. O exercício também contará com a participação da Braskem, que irá atuar no combate a emergência e fará a evacuação da sua força de trabalho.