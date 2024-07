 Petrobras patrocina o BRB Fórmula 4 Brasil

A Petrobras assinou contrato de patrocínio com o BRB Fórmula 4 Brasil, categoria-escola do automobilismo nacional certificada pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo). Considerada a porta de entrada de novos pilotos para o mundo do automobilismo, a F-4 brasileira terá todos os carros abastecidos com a gasolina Podium, produzida pela Petrobras e a única com carbono neutro do país.

Com menor impacto ambiental, a Podium compensa totalmente as emissões de gases do efeito estufa, da extração e da produção até o consumo final.

O patrocínio reforça o compromisso da companhia com o incentivo ao esporte. O principal objetivo da Fórmula 4 é servir como primeiro degrau de uma carreira profissional aos pilotos que saem do kart e revelar talentos sul-americanos para o cenário global do esporte a motor. Na F-4, além da possibilidade de competir aos 15 anos, há a chance de o piloto chegar ainda mais perto de participar das maiores categorias do automobilismo mundial. A competição dá ao campeão 12 dos 40 pontos necessários à concessão da Superlicença, documento emitido pela FIA que permite ao piloto correr no Mundial de Fórmula 1.

“Os patrocínios ao esporte motor estão alinhados à estratégia da Petrobras, possibilitando que sua marca esteja ao lado do brasileiro nessa grande paixão que é o automobilismo, também demostrando na prática a sua contribuição à transição energética justa”, destaca Rosane Beatriz de Aguiar, Gerente Executiva Interina de Comunicação da Petrobras.

“Contar com um combustível da gasolina Podium é uma garantia da melhor qualidade e tecnologia. Podemos dizer isso pois a Stock Car já utiliza este combustível há vários anos”, disse Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da F-4 e da Stock Car. “Com este novo acordo, ampliamos nossos laços com a marca Podium, que tem total sinergia e identificação com o nosso esporte”, finalizou Julianelli.

A Fórmula 4 foi criada em 2014 pela FIA, e desde então registrou presença em vários países, como Itália, Alemanha, França, Espanha, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e México. No Brasil, a categoria viveu sua primeira temporada em 2022, sob chancela da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

A próxima etapa da temporada 2024 da Fórmula 4 Brasil está marcada para os dias 26 a 28 de julho e terá lugar no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna, na capital de Goiás.