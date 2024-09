Petrobras oferece entrada gratuita ao Museu da Língua Portuguesa no dia 3 de outubro

O próximo dia 3 de outubro, quinta-feira, marca o aniversário de 71 anos da Petrobras – mas é o público que ganhará um presente. Para comemorar a data, a empresa oferecerá entrada gratuita ao Museu da Língua Portuguesa para todo mundo, o dia inteiro. A Petrobras é a patrocinadora máster do Museu por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Localizada na Estação da Luz, a instituição pertence à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo.

Quem aproveitar o presente oferecido pela Petrobras poderá visitar a exposição principal do Museu da Língua Portuguesa e a mostra temporária Línguas africanas que fazem o Brasil. Enquanto a exposição principal convida o público para uma viagem sensorial e subjetiva, apresentando a língua como uma manifestação cultural viva, rica, diversa e em constante construção, a mostra temporária destaca a presença das línguas africanas no português brasileiro. Com curadoria do músico e filósofo Tiganá Santana, a mostra temporária apresenta experiências imersivas e obras de arte interativas.

Por meio do Programa Petrobras Cultural, a Petrobras patrocina o Museu da Língua Portuguesa apoiando a ampliação das ações culturais e educativas à população, incluindo a exposição temporária em cartaz, Línguas africanas que fazem o Brasil.

O patrocínio da Petrobras contribui para a dinamização de todas as atividades do Museu, incluindo programação cultural, programa educativo, pesquisas, cursos para professores, mobilização de escolas públicas para visitas mediadas, entre outras ações. Além da gratuidade no dia 3 de outubro (quinta-feira), a Petrobras promoverá mais dois dias gratuitos para o público, a serem anunciados nas redes e no site do Museu, durante a temporada 2024.

SERVIÇO

Museu da Língua Portuguesa

Entrada grátis no aniversário da Petrobras – 3 de outubro

Das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h)

Praça da Luz, s/n, Estação da Luz – Acesso pelo Portão A

Emissão de ingressos diretamente na bilheteria ou pela internet: https://bileto.sympla.com.br/event/90834/