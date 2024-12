Petrobras e Transpetro usam robôs em busca de desaparecidos após desabamento de ponte

A Petrobras, em colaboração com a Transpetro, disponibilizou um robô especializado e uma equipe técnica para auxiliar nas operações de busca por desaparecidos após o desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que conecta os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA). As atividades de resgate foram temporariamente interrompidas devido ao risco iminente de novos desabamentos.

O robô, projetado para a inspeção de dutos submarinos, é equipado com câmeras de alta definição e é operado remotamente por um profissional treinado. Este equipamento será fundamental no apoio às buscas pelas vítimas da tragédia. Além disso, as operações estão sendo realizadas por mergulhadores da Marinha em profundidades que variam entre 20 e 60 metros. Nos próximos dias, mais três robôs fornecidos pela Petrobras devem chegar ao local para intensificar os esforços.

A Transpetro também está utilizando um sonar que proporciona imagens detalhadas do fundo do rio, facilitando a orientação dos mergulhadores nas atividades de busca. Juntas, Petrobras e Transpetro fazem parte da força-tarefa que foi estabelecida no município de Estreito, onde ocorreu o colapso estrutural no último domingo (22). Essa equipe conta com especialistas em mergulho, análise de riscos, gestão de contingências e ações contra poluição.

Segundo informações da Marinha, o trágico incidente resultou na morte de nove pessoas. Na quinta-feira, duas vítimas foram encontradas pelas equipes de resgate; no entanto, os corpos não puderam ser recuperados devido à perigosidade das condições. Oito pessoas ainda estão desaparecidas e seguem sendo alvo das operações intensivas.