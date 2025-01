Petrobras bate recorde na produção de combustíveis

A Petrobras, uma das maiores empresas do setor de energia no Brasil, divulgou nesta sexta-feira um marco significativo em sua operação. A companhia alcançou um novo recorde de produção em suas refinarias durante o ano passado, aumentando a utilização de suas instalações para impressionantes 93,2%, em comparação aos 92% registrados em 2023.

Produção de gasolina e diesel supera marcas históricas

De acordo com o comunicado oficial da estatal, a produção de gasolina atingiu a marca de 24,4 bilhões de litros no último ano, superando o recorde anterior de 24,2 bilhões de litros estabelecido em 2014. Além disso, a produção de diesel S-10 também apresentou um desempenho notável, totalizando 26,3 bilhões de litros, ultrapassando o recorde do ano anterior.

Pré-sal impulsiona eficiência operacional

A Petrobras destacou que o petróleo extraído da camada pré-sal representou 70% do total processado pela empresa em 2024, um aumento significativo em relação aos 66% verificados no ano anterior. Esses resultados evidenciam não apenas a capacidade operacional da empresa, mas também sua crescente eficiência na exploração e refino de petróleo no Brasil.