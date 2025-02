Petrobras Anuncia Reajuste de 6% no Preço do Diesel

A Petrobras, estatal brasileira responsável pela exploração e refino de petróleo, anunciou um aumento superior a 6% no preço médio do diesel destinado às distribuidoras. O novo valor, que passará a ser de R$ 3,72 por litro, entrará em vigor a partir deste sábado, 1º de abril. Este reajuste marca a primeira alteração nos preços do combustível desde dezembro de 2023, quando a companhia reduziu o valor do diesel em 7,9%.

O movimento da Petrobras já era antecipado pelo mercado e gerou reações positivas nas ações da empresa. Por volta das 14h15, as ações preferenciais (PETR4) registravam uma alta de 2,35%, cotadas a R$ 38,27, enquanto as ações ordinárias (PETR3) subiam 2,03%, alcançando R$ 42,21. No mesmo período, o Ibovespa, índice da bolsa brasileira, apresentava um crescimento modesto de 0,18%, com seus pontos totalizando 127.141.

O impacto desse reajuste no preço final do diesel nos postos de combustíveis será determinado por diversos fatores. Entre eles estão os impostos aplicáveis, a mistura obrigatória de biodiesel e as margens de lucro das empresas envolvidas na distribuição e revenda. Além disso, o mercado brasileiro é abastecido por refinarias privadas e por importações de combustíveis.

No dia anterior ao anúncio do reajuste, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com Magda Chambriard, presidente da Petrobras, para discutir sobre as alterações nos preços. Fontes ligadas ao governo federal acreditam que a valorização do real em relação ao dólar pode atenuar os efeitos desse aumento nos preços dos alimentos.

No entanto, os consumidores devem estar preparados para um aumento nos preços nas bombas a partir deste sábado. A elevação do ICMS também impactará os preços finais: o diesel e o biodiesel terão um acréscimo de R$ 0,06 por litro, enquanto gasolina e etanol sofrerão um aumento de R$ 0,10 por litro.

A Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis) manifestou apoio ao reajuste anunciado pela Petrobras. Contudo, a associação destaca que este aumento não elimina completamente a defasagem existente entre os preços praticados no Brasil e os preços internacionais do diesel. De acordo com projeções da Abicom, o ajuste pode resultar em um aumento total de até R$ 0,25 por litro quando considerado o reajuste do ICMS.

Recentemente, foi identificado que a defasagem no preço do diesel em relação aos valores externos ultrapassa os 20%. André Braz, coordenador de Índices de Preços do FGV IBRE, comentou que o impacto imediato desse reajuste sobre a inflação deve ser marginal. Ele afirmou: “O diesel representa apenas 0,23% do consumo das famílias. Assim sendo, um aumento de R$ 0,22 na refinaria resultará em um impacto equivalente a 0,01 ponto percentual no IPCA de fevereiro.”

Braz também observou que o impacto mais significativo será indireto. O uso extensivo do diesel em setores como transporte rodoviário e agrícola poderá elevar os custos operacionais desses segmentos. “Esses aumentos podem repercutir em uma alta geral dos preços; no entanto, o efeito exato ainda é incerto”, concluiu.

Matheus Ferreira, economista da Tendências Consultoria, corroborou essa análise ressaltando que o efeito sobre o IPCA deverá ser praticamente irrelevante (+0,01%). Ele também indicou que um encarecimento dos custos com frete poderá afetar os preços dos alimentos.