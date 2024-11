Petrobras anuncia R$ 20 bi em dividendos e planeja investir US$ 111 bi em exploração

A Petrobras anunciou recentemente a distribuição de R$ 20 bilhões em dividendos extraordinários, liberando parte dos recursos retidos no início do ano que levaram à demissão de Jean Paul Prates da presidência. Essa decisão está alinhada à política de remuneração da estatal, que permite distribuição de remuneração extraordinária desde que a sustentabilidade financeira seja mantida. O mercado aguardava esse anúncio, especialmente após a reunião do conselho de administração para discutir o novo plano de investimentos sob a gestão de Magda Chambriard.

O plano prevê investimentos de US$ 111 bilhões, destacando-se os US$ 77 bilhões destinados à área de exploração e produção. Esse montante inclui US$ 7,9 bilhões para buscar novas reservas em bacias do Sudeste, além de novas fronteiras como a bacia de Pelotas e projetos na África. A meta é manter uma produção média de 3,2 milhões de barris diários na próxima década, mesmo com o declínio dos campos gigantes do pré-sal.

No refino, o investimento aumentou para US$ 20 bilhões, com destaque para obras na Refinaria Abreu e Lima e no Complexo Boaventura. A Petrobras também busca diversificar suas atividades, focando em petroquímica e fertilizantes, setores abandonados anteriormente. Em outubro, a retomada da construção da unidade de fertilizantes em Três Lagoas foi aprovada, com um investimento de R$ 3,5 bilhões.

Concluindo, a Petrobras avança em seus planos de investimento e diversificação estratégica, visando sustentabilidade e inovação. A liberação dos dividendos extraordinários sinaliza confiança no futuro financeiro da companhia e sua capacidade de adaptação ao mercado energético global.