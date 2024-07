“Petit Paris”: MorumbiShopping se transforma em um pedaço da França nas férias escolares

Uma experiência cultural e recreativa acaba de desembarcar no MorumbiShopping e fica até o dia 11 de agosto: uma viagem ao encantandor mundo da França com o evento “Petit Paris”. Para que a aventura aconteça, o Atrium se transformará em um cenário mágico com quatro estações temáticas com atividades inspiradas na cultura francesa: Pinceladas Francesas, Aroma de Paris, Petit Chef (para crianças de 04 a 12 anos) e Contos de Dedoches (para crianças de 0 a 4 anos).

Cada estação oferecerá oficinas envolventes e educativas com duração de aproximadamente 30 minutos, prometendo diversão e aprendizado para os pequenos. A atração é gratuita e, para participar, basta agendar horário pelo App Multi, conforme a disponibilidade de vagas e horários. É necessária a presença de um responsável pela criança durante as atividades.

Detalhe das estações temáticas

Pinceladas Francesas: os pequenos estarão dentro de um verdadeiro ateliê de pintura onde terão a chance de fazer releituras de obras de famosos artistas franceses, com técnicas básicas de pintura com guache e papel Canson. Entre as obras em destaque estão “Nenúfares” de Claude Monet, “A Dança” de Henri Matisse e “A Pequena Bailarina de Quatorze Anos” de Edgar Degas.

Aroma de Paris: é a estação onde o olfato e a criatividade serão os sentidos mais explorados. Os pequenos serão transformados em “perfumistas” e poderão escolher as essências para criar seu próprio perfume.

Petit Chef: nesta oficina os pequenos chefs irão colocar a mão na massa e aprender a preparar delícias francesas como brioche e crepes saborosos.

Contos de Dedoches: esta estação proporcionará muita diversão e imaginação. Os pequenos poderão encenar histórias encantadoras com fantoches de dedo, em um cenário inspirado nos teatros franceses.

E, para os adultos não ficarem de fora, o MorumbiShopping preparou uma ação especial. Entre os dias 12 e 28 de julho, o vão do piso lazer será palco de diversas apresentações musicais e uma exposição interativa: com Mariana Estol no microfone, Fabrizio Casaletti, Richard Metairon e Edson Silva nos instrumentos, serão apresentadas releituras modernas de Jazz e muita música francesa, além de composições próprias. Influenciados por nomes como Miles Davis e Tom Jobim, os quatro serão responsáveis pela agitação dos clientes no vão do piso lazer.

Os músicos já se apresentaram em locais renomados de São Paulo como o Terraço Itália, o Palácio Tangará e Paris 6. As apresentações musicais acontecerão nos dias 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de julho das 17h às 17h40 e das 18h30 às 19h10.

A exposição interativa contará com uma coleção de cartazes com animação em realidade aumentada, que faz uma ponte entre os Jogos Olímpicos no Brasil em 2016 e Paris em 2024.

As Ilustrações destacam esportes que são menos representados no mundo olímpico e novas modalidades de esportes, incluindo paralímpicos. Ao todo, 16 artes serão apresentadas na exposição, todas desenvolvidas e chanceladas pela escola Aliança Francesa.

Serviço: “Petit Paris” Férias de Julho 2024 no MorumbiShopping

Data: Atrium 12 de julho a 11 de agosto | Vão Piso Lazer de 12 a 28 de julho

Horário: das 12h às 20h

Local: Atrium e Piso Lazer do MorumbiShopping – Av. Roque Petroni Júnior, 1.089 – Jardim das Acácias, São Paulo – SP, 04707-900

Faixa Etária: Atrium de 0 a 04 anos e 04 a 12 anos | Piso Lazer classificação livre

Gratuito – Agendamento via App Multi, conforme disponibilidade de vagas

Horário de funcionamento do shopping: Segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 20h