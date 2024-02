PetFriendly Turismo participa pela primeira vez da Feira SantoPet 2024

Petfriendly Turismo, uma empresa especializada em planejar e organizar viagens pensando no conforto, bem-estar e segurança dos animais de estimação, irá participar pela primeira vez da Feira SantoPet 2024.

Durante o evento, que acontecerá nos dias 29 de fevereiro, 1 e 2 de março, em Santos, a equipe da Petfriendly estará disponível para apresentar seus serviços e contar detalhadamente como funciona o turismo e o transporte de animais para outros locais.

Além da oportunidade de conhecer de perto os serviços oferecidos pela empresa, os visitantes da feira terão acesso a uma oferta exclusiva, onde a marca estará oferecendo um desconto especial para os tutores que fecharem algum serviço presencialmente durante o evento.

A Feira SantoPet contará com diversas atividades programadas como mostra de gatos, área agility e pet stop, expositores do mercado pet, palestras e competição de groomer.

Entre os setores em exposição, destacam-se o pet food, pet care, pet vet e pet channel, proporcionando aos participantes acesso a uma ampla gama de produtos e serviços voltados para o bem-estar e cuidado dos animais de estimação.

É importante ressaltar que, no primeiro dia da feira, não será permitida a entrada de pets. No entanto, nos dias 2 e 3, o evento será aberto ao público em geral, incluindo a possibilidade de trazer seus próprios pets para desfrutar de todas as atrações e oportunidades oferecidas.