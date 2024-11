“Peter Pan – O Musical da Broadway” retorna para uma última temporada no Teatro Liberdade

A premiada superprodução “Peter Pan – O Musical da Broadway“, da Touché Entretenimento, de Renata Borges, chegará ao palco do Teatro Liberdade, em São Paulo, para uma última e breve temporada a partir de 07 de novembro. Com direção de José Possi Neto e elenco estelar, o espetáculo, apresentado pelo Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e CAIXA Residencial, com patrocínio da Eurofarma, TotalEnergies, Care Plus, Roberth Half e Atlas Schindler, já foi visto por mais de 130 mil pessoas, sendo sucesso de público e crítica desde sua estreia no Brasil, em 2018. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Sympla ou através da bilheteria oficial do Teatro Liberdade.

Estrelado por Mateus Ribeiro no papel-título, o artista, conhecido por sua versatilidade, promete encantar, mais uma vez, os espectadores com sua performance brilhante, reconhecida em prêmios como Reverência e Destaque Imprensa Digital. Além disso, o veterano Saulo Vasconcelos, considerado um dos maiores nomes do teatro musical brasileiro, também retorna ao papel do temido Capitão Gancho, repetindo sua marcante atuação na segunda temporada paulistana, apresentada em 2022.

O elenco conta ainda com Belle Cárceres como Wendy, Bia Passos como Sininho e Jane, Gabi Camisotti como Tiger Lily, Luke Li como Michael, Gui Figueiredo como John, Anna Preto como Sra. Darling, Diego Montez como Smee, Bruno Boer como Menino Perdido (cover Peter Pan), Julia Duarte como Liza (cover da Sra. Darling), Rodrigo Monteiro, Davi Sá, Leo Rocha, Roberto Justino e João Canedo como os Meninos Perdidos, Fábio Galvão como Menino Perdido (cover Capitão Gancho), Leandro Marballi, Maria Clara Rosis (cover Wendy e Sininho), Sara Milca (cover Tiger Lily e Jane), Mariana Fernandes (cover Liza), Gabriel Querino (cover Smee), Talihel, Marco Azevedo no Ensemble, Leonardo Aroní como Naná (Swing) e Bruno Albuquerque como Swing.

Para essa temporada especial, a produção precisou ser adaptada, resultando em uma versão um pouco menor do musical. No entanto, a montagem segue grandiosa ao contar com parte do cenário original e efeitos especiais, preservando a magia e a qualidade que renderam ao espetáculo mais de 50 indicações aos principais prêmios do gênero. Para os fãs da obra, que conta com diversas adaptações pelo mundo, em diferentes versões para palcos, telas, e livros, o retorno do musical é uma oportunidade imperdível para todas as idades vivenciarem a magia e a emoção desta história clássica, em uma produção de alto nível, capitaneada por um time de criativos renomados.

Com versão brasileira de Bianca Tadini e Luciano Andrey, a direção é assinada por José Possi Neto, a direção de remontagem e direção residente são de Cecília Simões, e a assistência de direção residente de Vanessa Costa. Já a direção musical e regência são de Carlos Bauzys, coreografia e direção de movimento de Alonso Barros, cenografia de Renato Theobaldo e Roberto Rolnik, figurinos de Thanara Schonardie, desenho de som de Gabriel D’Angelo, desenho de luz de Pedro Forjaz, tecnologia, coreografia e desenhos de voos de ZFX Flying Effects e projeções de Maze FX.

A história de Peter Pan é um clássico da literatura infantil, escrito por J.M. Barrie, que narra as aventuras de um menino que se recusa a crescer. Peter Pan vive na mágica Terra do Nunca, um lugar onde a imaginação não tem limites e as crianças nunca envelhecem. Junto com a fada Sininho, ele lidera os Meninos Perdidos e enfrenta o temível Capitão Gancho. A trama se desenrola quando Peter Pan leva os irmãos Darling, Wendy, João e Miguel, para a Terra do Nunca, onde vivem juntos experiências inesquecíveis, descobrem o valor da amizade e do amor, e aprendem importantes lições sobre coragem e lealdade.

SERVIÇO:

Local: Teatro Liberdade

Rua São Joaquim, 129 – Liberdade, São Paulo

Temporada: 07 a 30 de novembro

Horários: Quartas, quintas e sextas às 20h | Sábados às 16h e 20h30 | Domingos às 16h00

Duração: 2h30min (com intervalo de 15min)

Gênero: Musical

Classificação: Livre

Vendas: Sympla ou Bilheteria Local

*Ingresso Popular: R$50,00 (Inteira) R$25,00 (Meia-entrada). Sujeito à disponibilidade.

*30% DE DESCONTO | CAIXA Residencial: Clientes e Colaboradores CAIXA Residencial têm 30% de desconto nos ingressos inteiros mediante a aplicação do cupom, limitado a 4 ingressos por cupom. Válido para todos os setores, não cumulativo.

*Clientes Glesp tem 25% de desconto nos ingressos inteiros mediante a aplicação do cupom, limitado a 4 ingressos por cupom. Válido para todos os setores.

DESCONTOS

50% DE DESCONTO | MEIA-ENTRADA – De acordo com a Lei Federal 12.852 (Estatuto da Juventude) e 12.933 de 2013 têm direito a compra de até 40% do total de ingressos disponíveis para cada evento os seguintes beneficiários:

ATENÇÃO – Para Pontos de Venda e Bilheterias é necessária a comprovação do direito ao benefício da 1/2 entrada no ato da compra e no acesso ao evento. Para vendas pela Internet e Telefone é necessária a comprovação do direito ao benefício da 1/2 entrada no acesso ao evento. Caso o benefício não seja comprovado, o portador deverá complementar o valor do ingresso adquirido para o valor do ingresso integral, caso contrário o acesso ao evento não será permitido.

CRIANÇAS: Crianças de 02 a 12 anos pagam Meia-Entrada

ESTUDANTES – Lei Federal 12.933/13, Decreto Federal 8.537/15 e Medida Cautelar Provisória concedida pelo STF em 29/12/2015 – Carteira de Identificação Estudantil (CIE), emitida pela ANPG, UNE, Ubes, entidades estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos, conforme modelo único nacionalmente padronizado. Os elementos indispensáveis da CIE são: I ­ nome completo e data de nascimento do estudante; II ­ foto recente do estudante; III ­ nome da instituição de ensino na qual o estudante esteja matriculado; IV ­ grau de escolaridade; e V ­ data de validade até o dia 31 de março do ano subsequente ao de sua expedição.

IDOSOS (PESSOAS COM MAIS DE 60 ANOS) – Lei Federal 10.741/03 e Decreto Federal 8.537/15 – Documento de identidade oficial com foto.

JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, COM IDADES DE 15 A 29 ANOS – Lei Federal 12.933/13 e Decreto Federal 8.537/15 ­- Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade oficial com foto.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTE QUANDO NECESSÁRIO – Lei Federal 12.933/13 e Decreto Federal 8.537/15 -­ Cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social ­ INSS que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. No momento de apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de documento de identidade oficial com foto.

DIRETORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, SUPERVISORES E TITULARES DE CARGOS DO QUADRO DE APOIO DAS ESCOLAS DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAIS – Lei Estadual n° 15.298/14 ­- Carteira funcional emitida pela Secretaria de Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto.

PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO – Lei Estadual n° 14.729/12 ­- Carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto.