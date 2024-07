Peter Hook, ex-Joy Division, faz show em São Paulo; saiba como comprar ingressos

Peter Hook, co-fundador e ex-integrante do Joy Division e do New Order, retorna à cidade de São Paulo após seis anos para um único show no Brasil. O músico, junto com sua banda, The Lights, se apresenta na Audio, casa de shows na zona oeste da cidade, em 27 de agosto.

O show consiste em músicas dos álbuns “Substance” do Joy Division e do New Order, além de outros sucessos das bandas. A turnê homônima já esteve na Austrália e Nova Zelândia e seguirá por México, Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido e Irlanda. A apresentação na capital paulista será a única passagem de Hook pela América do Sul em 2024.

“Substance” é o nome da primeira coletânea do New Order, lançada em 1987, e também é o nome da compilação de singles da banda Joy Division, que traz faixas como “Transmission”, “Komarino”, “Love Will Tear Us Apart” e “Atmosphere”.

O músico afirma que o contraste entre as duas bandas “é muito aparente, mas ambas se complementam bem” e confessa estar ansioso para tocar seus sucessos dos anos 1970 e 1980.

A Joy Division nascem em Manchester, na Inglaterra e, apesar do sucesso, a banda foi encerrada após o suicídio do vocalista Ian Curtis, em 1980, o que levou os integrantes restantes a fundarem o New Order, que alcançou ainda mais fama e popularidade.

Os ingressos para o show em São Paulo já estão no quinto lote, custando a partir de R$ 200 e podem ser adquiridos no site da Ticket 360 ou na bilheteria da Audio, de segunda a sábado das 13h às 20h A casa tem capacidade para 3,2 mil pessoas.