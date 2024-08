Pet Day Solidário na Cervejaria Madalena terá presença do Mickey neste domingo (4)

O evento visa à adoção de cães e gatos e à arrecadação de alimentos para ONGs, para que os animais continuem sendo atendidos e acolhidos. A entrada será no valor de R$ 20, pagos na hora, e doações de 2 quilos de ração. Pessoas até 16 anos não pagam.

Nas últimas edições, mais de 6 mil pessoas foram, presencialmente, impactadas e, online, mais de 100 mil. Foram arrecadadas mais de sete toneladas de alimentos, areia para gatos e mais de 30 animais foram adotados. Além do objetivo de números, ocorre o aumento de pessoas com interesse em conhecer os trabalhos realizados pelas ONGs.

O 6º Pet Day tem como organizadora a embaixadora social da Cervejaria Madalena, a jornalista Juliana Bontorim, ao lado de diversos parceiros empreendedores solidários, que estarão com estandes de artesanatos, esculturas de algodão-doce, óleos essenciais, roupas para pets, comidas naturais para os pets, entre outras novidades. E também, este ano, o Laboratório Lab Master estará no local colhendo possíveis doadores de sangue, com exames realizados no próprio espaço.

As atrações do dia serão diversas, com sorteios de brindes, desfile dos “adotadinhos”, desfile e prêmio de melhor fantasia e, para completar ainda mais, gastronomia, onde o almoço será servido no Pátio Madalena com o cardápio da casa.

Informações importantes:

Abertas inscrições para Estandes de Venda

Contato (11) 95721-2233

Reserva de mesas através do WhatsApp (11) 96640-5588

Cervejaria Madalena

Instagram: @cervejamadalena