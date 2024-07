Pessoas com deficiência sentem a liberdade de mergulhar

No último sábado, 13 de junho, ocorreu o 1º Mergulho Eficiente, um evento que realizou o sonho de 7 pessoas com deficiência de experimentar a liberdade e o silêncio do mergulho, acompanhadas pelos melhores profissionais de São Paulo. Idealizado pela ONG Adote um Cidadão e realizado, através de uma aliança de responsabilidade social, junto à Dive For Fun, esta ação socioeducativa inclusiva proporcionou uma nova experiência no dia a dia desses mergulhadores pra lá especiais, enriquecendo os laços interpessoais e ampliando as possibilidades de experiências não convencionais.

Ari Protazio/Divulgação

“Os beneficiados pela ação chegaram ansiosos e terminaram o dia repletos de entusiasmo e gratidão por terem vivenciado algo tão inesquecível em suas vidas. Como um dos fotógrafos cegos mais renomados do mundo, tive receios no início, mas uma vez dentro d’água, os instrutores me transmitiram tanta confiança que eu relaxei e me senti como se estivesse flutuando em nuvens. Essas oportunidades mostram à sociedade o que pessoas com deficiência podem alcançar. A inclusão se constrói assim.” Diz João Maia. Já, Ari Protazio, deficiente visual, pianista e consultor de acessibilidade “A experiência foi magnífica para todos nós. Tenho certeza de que ninguém aqui havia vivenciado algo tão bacana. Também quero agradecer às pessoas que nos trataram com carinho e cuidado. Atrás de grandes profissionais, há grandes seres humanos, e hoje tivemos a oportunidade de conhecer excelentes seres humanos. Obrigado por esta oportunidade.”

Divulgação

De acordo com Zégú Torres, instrutor de mergulho e proprietário da escola Dive For Fun, “O mergulho é uma atividade segura, altamente terapêutica, reabilitadora e inclusiva, que expande as capacidades vitais de todas as pessoas, promovendo uma melhor qualidade de vida.” Marcos Alberti um dos realizadores dos sonhos e instrutor de mergulho, diz “Nesse esporte, fortalecem-se os laços grupais, estimula-se o trabalho em equipe, o respeito pela natureza e pelo meio ambiente, assim como o autocuidado e a cooperação entre os parceiros de mergulho. Proporciona um espaço de encontro único, acessível a todos os praticantes. Hoje, celebramos essas características com nossos ‘mergulhadores pra lá de especiais’, que trouxeram infinita alegria e felicidade às nossas vidas.”

O Adote um Cidadão realiza ações socioeducativas inclusivas há 25 anos, buscando uma sociedade mais justa e igualitária. No próximo dia 27 de julho, promoverá mais uma aventura para pessoas com deficiência, marcando a 7ª edição nacional do Jipe Eficiente. Este evento ocorrerá simultaneamente em 30 cidades.