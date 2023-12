Pessoas a partir de 70 anos pode receber dose de reforço da vacina contra a Covid em Mauá

Diante da identificação de duas novas sublinhagens do vírus da Covid-19 no país, o Ministério da Saúde passou a recomendar uma nova dose da vacina bivalente, a todos aqueles que tenham recebido a última dose do imunizante há mais de seis meses. Por isso, a Prefeitura de Mauá já iniciou a aplicação das vacinas em pessoas a partir dos 70 anos, em quem vive em Instituições de Longa Permanência (ILPIs) e Residências Inclusivas (Ris).

A aplicação é feita nas 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município, das 9h às 16h – as unidades Flórida, Magini e Zaíra 2 operam das 9h às 20h. Os idosos com 70 anos ou mais devem apresentar documento com foto (RG ou CNH) e carteirinha de vacinação. Se o idoso tiver dificuldades de locomoção, uma pessoa da família deve entrar em contato com a UBS para agendar e realizar a vacinação na residência.

A vacina bivalente é uma versão atualizada dos imunizantes já existentes contra a Covid-19 e pode oferecer uma proteção ainda maior contra as novas variantes da Ômicron. “O Ministério da Saúde garante que todos os imunizantes são eficazes para prevenir sintomas graves e mortes, no caso da pessoa contrair a doença. Tomar a vacina também passa a se tornar uma possibilidade a mais de passar as festas de final de ano com tranquilidade”, recomenda a secretária de Saúde Célia Bortoletto.