Pesquisadora Ester Sabino recebe Título de Doutora Honoris Causa da Universidade Guarulhos

Na tarde da última sexta-feira (14), a Universidade Guarulhos (UNG) realizou a cerimônia de entrega do título de Doutora Honoris Causa à médica e imunologista Ester Cerdeira Sabino por sua relevante trajetória e contribuição à ciência. A solenidade aconteceu no plenário da Câmara Municipal da cidade e reuniu representantes políticos, universitários, cientistas, médicos, e coordenadores e professores da UNG e de outras instituições de ensino superior.

Segundo o reitor da UNG, Yuri Neiman, a outorga do título passa pelo Conselho Universitário da IES e busca condecorar personalidades com notável jornada a favor da pesquisa, arte e cultura em benefício à humanidade. “A escolha de Ester Sabino deveu-se à sua representatividade para este século. Essa homenagem vem dar visibilidade à ciência feita por uma mulher reconhecida internacionalmente. A oportunidade de ter essa simpática e renomada pesquisadora conosco foi inspiração para nossos futuros cientistas e a todos os presentes”, destacou.

Além do reitor, as autoridades que participaram da mesa de honra foram o secretário adjunto de Saúde do município, Silvio Prado; o coordenador do mestrado em Análise Ambiental na UNG, Fabrício de Bau Dalmas; o coordenador do Núcleo de Pesquisa em Doenças Negligenciadas na UNG e diretor-executivo da Academia de Ciências do Estado de São Paulo (Aciesp), Josué de Moraes; o diretor geral do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), campus Guarulhos, Ricardo Agostinho de Rezende Junior; e o presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, vereador Lauri Rocha.

Ester Sabino expressou a gratidão pela honraria e aproveitou para reforçar o quanto os cientistas precisam de apoio para desenvolver suas pesquisas. “Me senti muito honrada ao receber o título Doutora Honoris Causa e precisamos trazer essas comemorações de forma sistêmica para ciência. Aproveitei o momento na Câmara Municipal para lembrar que ainda existe muito a fazer na área de pesquisa científica e inovação. É muito difícil uma universidade manter os pesquisadores sem o apoio local e precisamos de leis para facilitar a integração da indústria com a universidade”.

Ester é uma das principais referências na área de Imunologia e Saúde Pública do Brasil e, ao longo de sua carreira, tem sido defensora da pesquisa científica e inovação da Medicina. A médica e imunologista foi a coordenadora responsável pela pesquisa do sequenciamento genético da variante do coronavírus, SARS-CoV-2. O trabalho dela foi um marco importante para o avanço no combate à pandemia da COVID-19, contribuindo para o desenvolvimento de métodos de vigilância epidemiológica.