Pesquisa prevê perdas de R$ 11 bilhões com fraudes no Pix até 2028

Uma pesquisa da ACI Worldwide, especializada em tecnologia para meios de pagamento, projeta que os golpes envolvendo o Pix no Brasil possam atingir a marca de R$ 11 bilhões até 2028. O estudo, divulgado nesta terça-feira, 21, mostra que as perdas em sistemas de pagamento em tempo real representaram 63% das fraudes em aplicativos no mundo em 2023, e podem alcançar 80% nos próximos cinco anos.

Pix: inovação e desafio no combate a fraudes

O Pix transformou as transações financeiras no Brasil ao oferecer agilidade e praticidade para consumidores e empresas. Contudo, essa mesma eficiência atrai fraudadores, que exploram brechas no sistema. Em 2023, as fraudes no país chegaram a R$ 2,12 bilhões, colocando o Brasil como o quinto no ranking global, liderado pelos Estados Unidos com R$ 5,23 bilhões.

Fraudes globais: números preocupantes e soluções tecnológicas

Entre os países analisados, os Emirados Árabes Unidos terão o maior aumento percentual nas fraudes até 2028, com alta de 277.436%, seguidos por Estados Unidos (138,15%) e Brasil (52,5%).

A pesquisa destaca que criminosos têm utilizado identidades sintéticas, combinando dados falsos e reais para abrir contas bancárias. Além disso, tecnologias como inteligência artificial estão sendo empregadas tanto por fraudadores quanto por instituições financeiras, em uma batalha para identificar e mitigar riscos em tempo real.

Iniciativas contra fraudes e o papel da educação digital

Medidas como o limite de valores transferidos, monitoramento comportamental e troca de informações entre bancos, promovidas pelo Banco Central e entidades financeiras, têm buscado conter os golpes. Paralelamente, campanhas educativas são cruciais para orientar os usuários sobre práticas seguras e fortalecer a confiança nos sistemas de pagamento.

Mesmo com avanços, o desafio de combater fraudes em sistemas de pagamento em tempo real exige soluções inovadoras, colaboração entre bancos e provedores de tecnologia, e a adoção contínua de ferramentas sofisticadas de análise e prevenção.