Pesquisa mostra que pessoas com deficiência querem se tornar empreendedoras 

Pesquisa conduzida pela Fundação Seade revela que 60% das 15.388 pessoas com deficiência que contataram o Sebrae-SP para obter informações sobre empreendedorismo, já têm, estão abrindo ou pretendem abrir um negócio próprio. Realizado em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) e o Sebrae-SP, o estudo mostra: entre homens, 64% já têm, estão abrindo ou pretendem abrir negócio próprio; entre mulheres, são 60%.

No interior, é maior a parcela que já tem, está abrindo ou pretende abrir negócio: 62%, ante 59% na Região Metropolitana de São Paulo.

A pesquisa, denominada Empreendedorismo e Pessoa com Deficiência, aponta que este segmento da população concentra significativo contingente de pessoas com potencial para contribuir de modo dinâmico com a produtividade e o consumo no Estado de São Paulo.

O estudo mostra que 27% já trabalham em negócio próprio e que 66% desse grupo estão no mesmo empreendimento há mais de três anos. Para 67% dos entrevistados, a opção pelo negócio próprio decorre da dificuldade de arrumar um emprego; e 57% têm a percepção de que é mais difícil abrir um negócio próprio por causa da deficiência.

“É de extrema importância somar esforços para que o trabalho pela inclusão seja realizado em conjunto por meio do poder público e da sociedade civil. Com ações exitosas no atendimento das demandas deste segmento da população, poderemos avançar muito”, afirma o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

A pesquisa pode ser conferida no link: https://bit.ly/Empreendedorismo-PessoaComDeficiencia

Sobre a pesquisa

Para a realização da pesquisa, a Fundação Seade realizou 1.223 entrevistas por telefone entre os dias 7 e 11 de setembro de 2023 em todas as regiões do Estado de São Paulo.

Sobre o Seade

Há mais de 40 anos, o Sistema Estadual de Análise de Dados é referência nacional na produção e disseminação de análises e estatísticas socioeconômicas e demográficas do Estado de São Paulo.