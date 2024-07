Pesquisa mostra Alex Manente na liderança para prefeito de São Bernardo

Na cidade em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou sua trajetória política, a liderança na disputa para prefeito é de um deputado federal com destaque em Brasília e adversário do PT. Pesquisa realizada pelo instituto Vox Populi, divulgada neste sábado (27) mostra o deputado federal Alex Manente (Cidadania) na liderança, com 25% das intenções de voto, na corrida para a Prefeitura de São Bernardo. O partido de Lula está em segundo lugar.

Segundo o levantamento, o candidato petista, o deputado estadual Luiz Fernando, aparece com 19%, seis pontos percentuais atrás de Alex Manente. Em terceiro está o ex-deputado federal Marcelo Lima (Podemos), com 16%. Na quarta posição, com 12%, está a comerciante Flávia Morando (União Brasil), sobrinha do prefeito Orlando Morando (PSDB). Em quinto aparece o ex-vereador Rafael Demarchi (Novo), com 3%. Ninguém, branco ou nulo soma 14% e não souberam responder alcançou 11%.

Líder no Cidadania na Câmara Federal, Alex é autor de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que incomoda muitos os petistas: a que estabelece a prisão para condenações em segunda instância.

No índice de rejeição na pesquisa Vox Populi, no entanto, o PT lidera. Luiz Fernando tem 18%; Flávia Morando, 15%; Alex, 12%; e Marcelo e Rafael com 6%. O levantamento ouviu 600 eleitores entre os dias 10 e 13 de julho e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número SP-00323/2024. O grau de confiança é de 95% com margem de erros de 4 pontos percentuais.

Para a disputa municipal, Alex conseguiu um formar um arco de aliança composto por partidos de centro e direita. São sete legendas que integram o grupo: Cidadania, PSDB, PSD, MDB, PL, Progressistas e Solidariedade. A convenção para homologar o nome de Alex Manente candidato a prefeito será no próximo sábado (3), a partir das 14h, no Clube Meninos (Avenida Caminho do Mar, 3222, bairro Rudge Ramos), em São Bernardo.