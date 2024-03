Pesquisa mapeia a percepção dos estudantes sobre a oferta de educação superior no Brasil

Na próxima quarta-feira (20), a Associação Brasileira das Mantenedoras das Faculdades (ABRAFI) divulgará o resultado da pesquisa e lançará o estudo Educação em Foco – A percepção dos estudantes do ensino superior acerca da oferta no Brasil.

Realizada por uma equipe de pesquisadores da Universidade de Guarulhos (UNG), o estudo consultou 4.081 estudantes atualmente matriculados em instituições de educação superior, em cursos EAD e presenciais, de todas os estados brasileiros. O foco da pesquisa foi a avaliação da percepção dos estudantes em relação às duas formas de ensino regulamentadas no país: presencial e à distância.

Os respondentes forneceram informações sobre diversos aspectos, incluindo sua preferência pela modalidade de ensino; a presença de componentes práticos presenciais em cursos EAD; suas expectativas quanto à maneira como a parte prática do curso é oferecida; e suas impressões sobre a qualidade das modalidades de ensino.

Como explica o presidente da ABRAFI, Paulo Chanan, a pesquisa vem contribuir para o debate sobre a qualidade do ensino ofertado no país, em especial na educação à distância. “Estamos em um momento no qual o Ministério da Educação tem se mostrado disposto a endurecer as regras da regulação dos cursos EAD em virtude de várias denúncias sobre a ofertas precarizadas, cenário que tem refletido nos resultados do Enade, principalmente nos cursos de Saúde e Engenharia”, explica. Na outra ponta, Chanan destaca a importância da EAD para a democratização do acesso à educação superior.

O presidente destaca, ainda, a importância de se considerar a percepção dos estudantes para um efetivo processo de reestruturação das políticas públicas para a área. “A pesquisa busca justamente ouvir a opinião dessa que é parte mais interessada na oferta de uma educação de qualidade, mapeando suas percepções e expectativas”.

O lançamento acontecerá às 10h na sede da ABRAFI, em Brasília (DF), e terá transmissão ao vivo pelo link