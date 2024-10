Pesquisa indica impacto modesto das apostas esportivas no orçamento das famílias brasileiras

O Brasil está em reta final no seu processo de regulamentação das apostas, mas já liberou uma lista com empresas autorizadas, passando por um processo de transição em 2024.

Um dos pontos de atenção com a liberação das apostas no Brasil é sobre a saúde financeira das famílias brasileiras, já que existe a preocupação com apostadores que possam desenvolver o vício. Porém, um estudo foi feito e revelou que o impacto é modesto.

Estudo revela impacto modesto

O IBJR, Instituto Brasileiro do Jogo Responsável, contratou a LCA Consultoria Econômica para fazer um Estudo Econômico sobre o mercado de apostas no Brasil. O objetivo era contextualizar sobre o impacto na economia do país.

De acordo com os números, o impacto das apostas em relação ao consumo das famílias brasileiras é de apenas 0,2% a 0,5%, e entre 0,1% e 0,3% do PIB brasileiro.

Porém, um número que preocupou no estudo é em relação a pessoas contempladas com o Bolsa Família que gasta com apostas. Em agosto, foram R$ 210 milhões gastos com bets por esse perfil.

Vale destacar que esse valor corresponde a diferença entre apostas feitas e o que foi pago em prêmios. O retorno das apostas, que leva o nome de return to player, RTP, é de 93% em média nas plataformas. Isso significa que a cada R$ 100 em apostas realizadas na casa, R$ 93 voltam aos apostadores no geral.

Portanto, com os números do estudo da LCA Consultoria Econômica, no momento não são as apostas que aumentam o consumo familiar com dívidas, mas é uma preocupação do Governo após a regulamentação.

TCU está de olho no mercado de apostas no Brasil

O TCU, Tribunal de Contas da União, já informou que está acompanhando os impactos do mercado de apostas online no Brasil. Com isso, estão de olho nas bets para verificar se a liberação dos jogos irá interferir na saúde pública no país.

O ministro Bruno Dantas, que é presidente do TCU, falou sobre a medida, que foi aprovada por unanimidade.

“Estima-se que o mercado de apostas também pode repercutir no orçamento da saúde, uma vez que, com a inclusão de ações voltadas à população com vício nas bets, haverá possibilidade de um aumento significativo nos atendimentos em saúde mental realizados na Atenção Primária à Saúde e nos Centros de Atenção Psicossocial”, destacou para a Agência Brasil.

Portanto, o Tribunal de Contas da União está atento no poder de compra das famílias no país, ao mesmo tempo que fiscalizam o setor, em relação à prevenção da lavagem de dinheiro, envolvimento de menores de idade e roubo de dados relacionados as apostas.

Todas essas ações fazem parte da proposta de transparência e segurança que a regulamentação das apostas no Brasil propõe.