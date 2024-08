Pesquisa indica empate técnico na disputa por Prefeitura de São Bernardo

Após realização das convenções, a pesquisa Real Time Big Data, encomendada pela RECORD, indica empate técnico entre o deputado federal Alex Manente (Cidadania) e a comerciante Flávia Morando (União Brasil), sobrinha do prefeito Orlando Morando (PSDB), na disputa pela Prefeitura de São Bernando do Campo (SP). O levantamento divulgado nesta segunda-feira (5) mostra o candidato liderando com 26% das intenções de voto e Flávia com 23%, portanto empatados dentro da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos no cenário estimulado.

O RealTime Big Data ouviu mil pessoas, entre sexta (2) e sábado (3). A pesquisa tem nível de confiança de 95% e foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP – 01435/2024.

Ainda no cenário estimulado, ou seja, quando uma lista de candidatos são apresentados aos entrevistados, Luiz Fernando Teixeira (PT) e Marcelo Lima (Podemos) aparecem com 16% das intenções de voto. Já Rafael Demarchi (Novo) com 3% e Claudio Donizete (PSTU) com 0%. Brancos e nulos somam 8%, mesma quantidade que preferiu não responder.

Alex Manente oficializou a candidatura ao executivo estadual neste sábado (3) e Flávia Morando no domingo (4). A convenção de Luiz Fernando Teixeira foi no dia 21, em evento com a presença do presidente Lula. A de Claudio Donizete foi no dia 27. Já Rafael Demarchi declarou apoio à candidatura de Marcelo Lima.

No cenário espontâneo, Alex Manente aparece com 10%, Orlando Morando, com 7%, e Carla Morando com 4%. Marcelo Lima, Luiz Fernando Teixeira e Luiz Fernando Teixeira têm 3% cada. Brancos e nulos somam 13% e 50% preferiram não responder.

A pesquisa também avaliou a votabilidade dos candidatos. Alex Manente tem o maior índice de que com certeza votaria nele, 13%, mas enfrenta 40% de rejeição. Outros 39% disseram que poderiam votar nele. Já Flávia Morando tem 11% que votaria com certeza, 35% que poderia votar e 24% que não votaria nela. Luiz Fernando Teixeira conta com 10% de votantes com certeza, 21% que poderiam votar e 47% que não votariam.

Aprovações

A pesquisa também avaliou o nível de aprovação dos eleitores em relação ao prefeito Orlando Morando (PSDB), ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Orlando é aprovado por 69% dos entrevistados e 26% desaprovam, 5% não souberam ou não quiseram responder. Tarcísio de Freitas é aprovado por 65% entrevistados e desaprovado por 31%, 4% não souberam ou não quiseram responder.

Já o presidente Lula tem 48% de aprovação e 49% de desaprovação. Outros 3% não souberam ou não quiseram responder.