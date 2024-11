Pesquisa do Sebrae-SP aponta aumento de MPEs que reservam recursos para 13º salário

As micro e pequenas empresas (MPEs) do Estado de São Paulo estão mais organizadas financeiramente quando o assunto é pagamento do 13º salário. O percentual de MPEs que fazem o provisionamento dos valores aumentou ao longo dos anos, segundo pesquisa do Sebrae-SP. Em 2024, 53,4% responderam que fizeram reservas ante 44,7% em 2023, 45,1% em 2022 e 37,4% em 2019.

Entre os que fizeram reservas, 33,1% começaram a provisionar recursos em janeiro. Quando consideramos o período até julho, o percentual sobe para 74,2%. O pagamento do 13º salário é realizado em duas parcelas, sendo a primeira até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro.

A pesquisa mostra que 53,8% das pequenas empresas paulistas têm empregados com direito a receber o 13º salário e indica qual a situação dos negócios em relação ao pagamento. Para 75,1% das MPEs, pagar o 13º salário neste ano será igual ou mais fácil do que em 2023, sendo: 63,6% igual e 11,5% mais fácil. Por outro lado, para 24,9% será mais difícil pagar o 13º salário em 2024.

O consultor do Sebrae-SP Pedro Gonçalves destaca que a realização de provisionamento de recursos e o período de início da reserva mostraram-se associados à facilidade de pagamento do 13º salário. Dentre os que consideram mais fácil pagar o 13º salário, 59,3% iniciaram a realização de provisões até julho. Já entre os que consideram mais difícil pagar o 13º salário, 62,9% não realizaram provisões.

“O pagamento do 13º salário é uma obrigação trabalhista prevista e quanto antes o empresário se preparar, melhor. É preciso ter consciência da importância da gestão financeira da empresa para lidar com imprevistos e ter o controle de todas as atividades do negócio”, destaca Pedro Gonçalves, do Sebrae-SP.

A pesquisa foi realizada no mês de outubro e faz parte do projeto Indicadores Sebrae-SP, com a colaboração da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade).