Pesquisa Datafolha: 71% dos brasileiros apoiam ampliação do Bolsa Família e programas de renda

Uma recente pesquisa realizada pelo Datafolha, divulgada na última segunda-feira (30), revela que uma ampla maioria da população brasileira é favorável à expansão dos programas de transferência de renda, com destaque para o Bolsa Família. De acordo com os dados, 71% dos entrevistados acreditam que iniciativas como esta devem ser ampliadas, enquanto apenas 16% defendem uma diminuição desses benefícios.

Além disso, a pesquisa indicou que apenas 10% da população considera que tais programas deveriam ser extintos. O levantamento foi realizado entre os dias 12 e 13 de dezembro e ouviu 2.002 pessoas com mais de 16 anos, distribuídas em 113 municípios de todas as regiões do Brasil. A margem de erro do estudo é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

O Bolsa Família, principal programa assistencial do governo, atualmente beneficia cerca de 20,7 milhões de famílias em todo o país, totalizando aproximadamente 54,3 milhões de pessoas. O valor mínimo do benefício é de R$ 600 mensais, acrescido de R$ 150 por criança com até seis anos e R$ 50 para gestantes e adolescentes entre sete e 18 anos.

A pesquisa também abordou questões relacionadas à percepção dos entrevistados sobre a adequação da renda familiar em relação ao custo de vida. Dos participantes, 22% afirmaram receber o Bolsa Família, enquanto 78% não são beneficiários. Dentre aqueles que recebem o auxílio, a maioria relatou dificuldades financeiras: 42% indicaram que a renda não é suficiente e frequentemente falta dinheiro, enquanto 25% consideraram a quantia recebida como insuficiente para suprir suas necessidades diárias. Apenas 28% afirmaram que sua renda familiar atende adequadamente às suas necessidades.

Esses dados ressaltam a importância dos programas sociais na vida dos brasileiros e o desejo da população por uma ampliação das políticas públicas voltadas para assistência social.