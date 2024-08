Pesquisa elabora proposta de uma diretriz técnica para cuidados paliativos na atenção domiciliar

Desenvolver um produto educacional tecnológico com diretrizes técnicas para cuidados paliativos na atenção domiciliar e compreender como as intervenções são realizadas pelas Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar e Equipes Multiprofissionais de Apoio, bem como sua aplicação na prática da Atenção Domiciliar foi o objetivo da pesquisa da enfermeira Karina Mauro Dib, do Mestrado Profissional em Inovação no Ensino Superior em Saúde (PPGES) da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS). Para a realização de seu trabalho, além da revisão teórica, a enfermeira fez uma pesquisa de concepção participativa, de caráter qualitativo, de Abordagem Convergente Assistencial. Foi realizada nos Serviços de Atenção Domiciliar da Cidade de São Paulo, no período de junho a outubro de 2023. Fizeram parte deste estudo, 215 profissionais de saúde de diferentes categorias, das Equipes Multiprofissionais da Atenção Domiciliar, Equipe Multiprofissional de Apoio, além de gestores locais e regionais. Para a coleta de dados foi aplicado um questionário semiestruturado, contendo dados sociodemográficos e por meio de sete encontros do World Café nos Auditórios das Coordenadorias Regionais de Saúde e três visitas nos Serviços de Atenção Domiciliar, utilizando a observação participativa e diário de campo. Para análise dos dados foi utilizada a análise de conteúdo e para a síntese a construção de mapas mentais. A orientadora da pesquisa de Karina foi a Profa. Dra. Rosamaria Rodrigues Garcia.

Karina explica que, com o aumento do envelhecimento e a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, a necessidade de cuidados paliativos tem crescido globalmente, porém, muitas pessoas enfrentam dificuldades para acessá-los. Dentro da rede de atenção à saúde, a Atenção Domiciliar se destaca por promover qualidade de vida para pacientes em cuidados paliativos. A Organização Mundial da Saúde preconiza os cuidados paliativos não somente como uma terapia exclusiva para pessoas com câncer, mas também como uma abordagem terapêutica recomendada para enfermidades e condições crônicas que representam ameaça à vida. Em São Paulo, os cuidados paliativos são um critério de elegibilidade no Programa Melhor em Casa. Assim, é necessário qualificar o cuidado ofertado, orientando as ações e intervenções, através de uma diretriz técnica, direcionadas aos cuidados paliativos no domicílio. E justifica: “A temática abordada nesta pesquisa permeou toda a minha trajetória profissional, desde os primeiros anos na graduação em enfermagem, através das aulas de antropologia e saúde do idoso, pela participação na liga de cuidados paliativos e especializações em oncologia e psico-oncologia”, revela a pesquisadora.

A pergunta norteadora da dissertação de Karina foi: “como são aplicados efetivamente os cuidados paliativos na prática da atenção domiciliar pelos profissionais das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP), da Atenção Domiciliar do Programa Melhor em Casa?”. Para respondê-la, a pesquisadora teve como locus de estudo o Serviço de Atenção Domiciliar do Programa Melhor em Casa. “Atualmente temos 61 equipes de EMAD e 19 equipes de EMAP, totalizando, aproximadamente, 700 profissionais de saúde. Já acumulamos 2 milhões e 700 mil procedimentos realizados por essas equipes e, desde 2016, aumentamos 200% as visitas domiciliares. Participaram desse estudo os profissionais de saúde que compõem as equipes EMAD, EMAP, gestores locais e regionais, totalizando 215 sujeitos de pesquisa. O período do estudo foi de julho a outubro de 2023”, explica Karina.

A pesquisa de Karina acabou gerando dois produtos. O primeiro foi a Nota Técnica CAB/SEABEVS Nº 10/2023, nomeada como: orientações para avaliação da elegibilidade da modalidade de atenção domiciliar, a qual está disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de São Paulo, Secretaria Municipal de Saúde e Coordenadoria de Atenção Básica pelo seguinte link: https://bit.ly/AD_NT10. O segundo, o Produto Educacional Tecnológico de Diretrizes Técnicas em Cuidados Paliativos na Atenção Domiciliar na Cidade de São Paulo, foi construído pelos profissionais de saúde da AD, de forma coletiva e colaborativa denominado “Diretriz Técnica. Cuidados Paliativos na Atenção Domiciliar”. “A diretriz técnica é vista como crucial para uniformizar práticas de saúde, delinear processos e evitar protocolos excessivamente rígidos. A implementação dos cuidados paliativos a partir dessa diretriz é discutida em termos de abordagem, impacto e serviço integrado, reconhecendo a necessidade de um serviço integral”, pondera a ex-aluna do PPGES-USCS.

Entre os resultados obtidos de seu estudo, Karina conta que “O caráter inovador deste estudo reside na implementação da metodologia do World Café (WC) junto a profissionais de saúde atuantes na atenção domiciliar de uma metrópole proporcionando uma experiência participativa, compartilhamento e construção coletiva de conhecimentos em práticas de cuidados paliativos. Isso delineia um ambiente eficaz para a educação permanente. Observamos uma transformação nas concepções acerca de cuidados paliativos, ressignificação das abordagens paliativistas e até mesmo uma reflexão mais profunda sobre o fato de que os profissionais estão, de fato, realizando intervenções paliativistas diariamente para pacientes, familiares e cuidadores. Essa iniciativa proporcionou um espaço potente de educação permanente, para valorização do trabalho já realizado pelo profissional, reflexão da prática e o desenvolvimento contínuo de conhecimentos”, ressalta a enfermeira.

O Programa de Mestrado Profissional em Inovação no Ensino Superior em Saúde da USCS tem como objetivo proporcionar a formação de profissionais diferenciados, baseado em perfil de competência que contemple a produção de conhecimento aplicável nas instituições de nível superior e nos contextos de prática para a condução de intervenções de impacto social, sanitário e educacional no âmbito do Sistema Único de Saúde.